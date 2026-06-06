Genesis gibt sein Le Mans Debüt 2026 - Fahrer Juncadella über Ziele und Herausforderungen

Erstes Auftreten der Marke Genesis beim 24‑Stunden‑Rennen von Le Mans 2026, Einblicke des Fahrers Daniel Juncadella zu Strecke, Setup, Zuverlässigkeit und Erwartungen ohne konkretes Ergebnis‑Druck

Am vergangenen Wochenende kehrte die MotoGP nach einer kurzen Pause zurück in die öffentliche Wahrnehmung. Der Große Preis von Italien in Mugello diente als beeindruckende Show für den Rennsport, der erst zwei Wochen zuvor durch unglückliche Ereignisse stark belastet war.

Nun richtet sich das Interesse erneut auf den legendären Langstreckenklassiker, denn am 13. und 14. Juni startet die Ausgabe 2026 der 24 Hours of Le Mans an der Sarthe. In diesem Jahr ist ein besonderes Highlight zu verzeichnen: Die Marke Genesis aus dem Hyundai‑Konzern nimmt zum ersten Mal mit zwei GMR‑001 Hypercars am Rennen teil. Die beiden Fahrzeuge werden von einem dreiköpfigen Fahrerteam besetzt, zu dem Paul Loup Chatin, Mathieu Jaminet und der erfahrene Spaniard Daniel Juncadella gehören.

Juncadella ist dem deutschen Publikum vor allem durch seine Erfolge in der DTM und seine starken Auftritte im GT3‑Sport bekannt, während er in den Vorjahren bereits mit einer Corvette in der LMGT3‑Klasse die Strecke befahren hat. Sein persönlicher Traum war es schon lange, in der Top‑Klasse von Le Mans zu starten und nun erfüllt sich dieser Wunsch endlich.

Er betont, dass er zwar noch keine Erfahrung in der Spitzenkategorie habe, dafür jedoch zahlreiche SimRacing‑Runden und die vergangenen LMGT3‑Einsätze auf dem Gedächtnis habe. Er hofft, dass dieses Debüt der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte wird. Die 13,626 Kilometer lange Rennstrecke ist besonders herausfordernd, weil rund zwei Drittel des Kurses über gesperrte Landstraßen führen.

Juncadella liebt vor allem den ersten Sektor, in dem sich kleine Tricks finden lassen, und hebt die Tertre Rouge als spannende Kurve hervor, die direkt in die lange Gerade mündet. Für das Genesis‑Team bedeutet das Le Mans‑Debüt viel Arbeit in der Trainingswoche, da es bislang keine praktischen Erfahrungswerte mit dem Kurs gibt. Die Strecke erfordere ein spezielles Setup, bei dem sowohl hohe Geschwindigkeiten auf den Geraden als auch ein starkes aerodynamisches Griffverhalten in den schnellen Kurven gefragt seien.

Juncadella erklärt, dass das Team im Bereich Abtrieb bereits gute Ergebnisse erzielt habe und nun den Vergleich mit den etablierten Konkurrenten anstrebe. Ein weiteres zentrales Thema beim ersten 24‑Stunden‑Einsatz eines neuen Fahrzeugs ist die Zuverlässigkeit. Juncadella verweist auf einen 16‑Stunden‑Test im Vorjahr auf dem portugiesischen Portimão, bei dem das noch junge Hypercar ohne Probleme durchlief, gefolgt von weiteren erfolgreichen Langstrecken‑Tests. Diese Erfahrungen geben ihm Zuversicht, dass die Standfestigkeit des Fahrzeugs ausreichend ist.

Das Teilnehmerfeld in Le Mans ist stark: Insgesamt 18 Hypercars von acht Herstellern stellen sich der Herausforderung. Traditionsgrößen wie Ferrari und Toyota gelten als klare Favoriten, während Neulinge wie Genesis zunächst Zeit benötigen, um an die Erfolge der etablierten Teams heranzukommen. Juncadella ist sich dessen bewusst und legt daher keinen besonderen Fokus auf ein konkretes Endergebnis.

Er betont, dass das Ergebnis von vielen Faktoren abhänge, die außerhalb der Kontrolle liegen, etwa die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs oder unvorhergesehene Zwischenfälle auf der Strecke. Für ihn stehe die persönliche Leistung im Vordergrund: Wenn er das Gefühl habe, sein Bestes gegeben zu haben und eine gute Performance gezeigt zu haben, sei er zufrieden, unabhängig davon, ob beide Autos die Zielflagge sehen. Ein erfolgreicher Tagesabschluss mit möglichst vielen gefahrenen Runden wäre jedoch ein willkommener zusätzlicher Erfolg.

Der bevorstehende Rennwochenende verspricht spannende Momente für Fans und Experten gleichermaßen und bietet Genesis die Chance, sich in einer der prestigeträchtigsten Motorsportveranstaltungen zu etablieren





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