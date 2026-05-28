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Genesis macht ernsthaft mit elektrischen Sportmodellen: GV60 Magma mit bis zu 650 PS, auffälligem Design und Emotionen – und soll jetzt sogar AMG unter Druck setzen

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Genesis macht ernsthaft mit elektrischen Sportmodellen: GV60 Magma mit bis zu 650 PS, auffälligem Design und Emotionen – und soll jetzt sogar AMG unter Druck setzen
GenesisElektrische SportmodelleGV60 Magma
📆28/05/2026 11:50:00
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Genesis, bekannt für seine Luxus-Limousinen, hat jetzt auch Elektro-Sportmodelle ins Programm aufgenommen. Der neue GV60 Magma kommt mit bis zu 650 PS, auffälligem Design und jeder Menge Emotionen. Besonders spannend: Genesis setzt nicht nur auf Leistung, sondern bewusst auf Emotionen. Der GV60 Magma simuliert Schaltvorgänge, Motorsound und sogar Zugkraftunterbrechungen wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe. Das klingt erst einmal nach Spielerei – funktioniert in der Praxis aber erstaunlich gut.

Genesis meint es ernst mit elektrischen Sportmodellen. Der neue GV60 Magma kommt mit bis zu 650 PS , auffälligem Design und jeder Menge Emotionen – und soll jetzt sogar AMG unter Druck setzen.

Der Korea-Stromer greift nicht nur AMG, sondern auch BMW M und Audi RS an. Hyundai und Kia haben es vorgemacht, jetzt legt auch Nobelmarke Genesis nach – mit dem neuen GV60 Magma. Das Elektro-SUV kommt in auffälligem "Magma Orange", leistet bis zu 650 PS im Overboost und sprintet in etwas mehr als drei Sekunden auf Tempo 100. Schluss ist erst bei 264 km/h.

Auffälliges Design, breite Spur und viel Leistung: Der GV60 Magma ist der bislang sportlichste Genesis überhauptTechnisch basiert der Power-Stromer auf der bekannten Hyundai-Plattform mit zwei E-Motoren, 84-kWh-Akku und 800-Volt-Technik. Geladen wird mit bis zu 260 kW, die Reichweite liegt bei rund 450 Kilometern. Besonders spannend: Genesis setzt nicht nur auf Leistung, sondern bewusst auf Emotionen. Der GV60 Magma simuliert Schaltvorgänge, Motorsound und sogar Zugkraftunterbrechungen wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe.

Das klingt erst einmal nach Spielerei – funktioniert in der Praxis aber erstaunlich gut. Im Innenraum kombiniert Genesis Luxus, große Displays und simulierte Schaltvorgänge für mehr Fahrgefühl im ElektroautoDazu kommt der typische Genesis-Luxus mit hochwertigen Materialien, sportlichen Sitzen und deutlich mehr Komfort als bei vielen Hardcore-Sportlern. Ganz billig wird der Korea-Kracher allerdings nicht. Für den GV60 Magma ruft Genesis 85.990 Euro auf.

Trotzdem ist es laut Experten eine echte Kampfansage an die deutschen Performance-Marken: Während viele Elektro-AMGs bislang eher steril wirkten, habe Genesis dem Stromer tatsächlich so etwas wie eine Seele gegeben

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