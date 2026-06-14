Kurz vor dem G‑7‑Gipfel verkleinern Händler in Genf ihre Fenster mit dicken Sperrholzplatten, um vor drohenden Ausschreitungen zu schützen. Die Polizei rechnet mit bis zu 50 000 Demonstranten, und die Schweizer Armee stellt tausende Soldaten sowie Spezialkräfte bereit.

In Genf herrscht in den Tagen vor dem G‑7‑Treffen ein beispielloser Ausnahmezustand. Die Innenstadt, insbesondere die berühmte Luxusmeile Rue du Rhône, wird von dicken Sperrholzplatten bedeckt, die von den Ladenbesitzern an Fenstern und Eingängen angebracht wurden.

Ziel ist es, die Geschäfte, Banken, Hotels und Supermärkte vor möglichen Plünderungen und Vandalismus zu schützen, die von den Organisatoren der Proteste vorhergesagt werden. Die Platten lassen nur winzige Zutrittsöffnungen zu, durch die Kunden und Besucher mit größter Vorsicht ein- und ausgehen können. Die lokale Schreinerei‑ und Tischlerbranche ist jedoch bereits an ihre Grenzen gestoßen: Nach einer Flut von Aufträgen hat das Material knapp, und viele Betriebe melden, dass sie kaum noch Holzvorräte besitzen.

Die Generalsekretärin des Handelsverbands Genève Commerces, Flore Teysseire, betont, dass die Unternehmen derzeit völlig ausgebucht sind und dringend weitere Lieferungen benötigen, um die Sicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Die Proteste, die von einer internationalen Mobilisierung von Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt wurden, sollen ihrer Meinung nach nicht nur den G‑7‑Summit in Évian‑les‑Bains, Frankreich, sondern auch die Begleitveranstaltungen in Genf zum Ziel haben.

Laut Polizeischätzungen könnten bis zu 50 000 Demonstranten am Sonntag in den Straßen der Stadt zusammenströmen, wobei ein erheblicher Teil als radikale Linksextremisten eingeordnet wird, die aus Deutschland, Italien und anderen Nachbarländern anreisen. Die Sicherheitskräfte bereiten sich auf massive Gewaltakte vor: Die Schweizer Armee hat rund 4 000 Soldaten, darunter Spezialisten für Sprengstoff, Drohnen und Unterwasseroperationen, mobilisiert. Auf dem Genfersee werden etwa 30 Boote patrouillieren, und zusätzlich haben zehn deutsche Polizisten ihre Unterstützung zugesagt.

Gemeinsam mit französischen Einsatzkräften sollen sie die Staats- und Regierungschefs schützen und die Ausschreitungen im Zaum halten. Erinnerungen an das G‑7‑Treffen 2003, bei dem Wasserwerfer gegen Demonstranten eingesetzt wurden und Schäden in Höhe von bis zu sechs Millionen Schweizer Franken entstanden, treiben die Behörden zu äußerster Vorsicht. Damals wurden zahlreiche Schaufenster eingeschlagen, Geschäfte geplündert und Einsatzkräfte attackiert. Ein Demonstrant erlitt schwere Verletzungen, als er von einer Brücke abspringte, um eine Autobahnblockade zu unterstützen.

Die aktuelle Lage wird zusätzlich durch die angespannte geopolitische Lage in Europa belastet. Emmanuelle Dubée, Präfektin von Haute‑Savoie, warnt vor einem erhöhten Risiko von Terroranschlägen in Frankreich sowie vor möglichen Sabotage- und Cyberangriffen, die die öffentliche Ordnung schwer beschädigen könnten. All diese Faktoren führen dazu, dass die Stadt Genf umfassende Vorkehrungen trifft, um ein Wiederholen der Ereignisse von 2003 zu verhindern und die Sicherheit von Bürgern,{ }Gästen und internationalen Delegierten zu gewährleisten





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