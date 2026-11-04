Genomanalyse klärt Malaria-Tote in Frankfurt: Drei separate Einschleppungen durch Mücken

Forscher des ITM Antwerpen bestätigen durch Genomanalyse drei unabhängige Malaria-Einschleppungen nach Frankfurt. Acht Erkrankte, drei Tote, keine Auslandsreise.

Drei Menschen sind in Frankfurt am Main an einer schweren Form der Malaria verstorben, nachdem sie im Sommer 2024 erkrankt waren. Diese tragischen Vorfälle ereigneten sich unter ungewöhnlichen Umständen, da keine der betroffenen Personen zuvor ein bekanntes Malaria-Gebiet bereist hatte. Eine detaillierte Untersuchung hat nun ergeben, dass die tödliche Erkrankung nicht auf einen einzelnen Überträger zurückzuführen ist, sondern auf drei unterschiedliche Ereignisse.

Unabhängige Einschleppung durch verschiedene Mücken

Die entscheidenden Erkenntnisse stammen von Experten des Instituts für Tropenmedizin (ITM) in Antwerpen, Belgien. Durch eine umfassende Genomanalyse der Erreger konnten diese eindeutig drei verschiedenen genetischen Gruppen zugeordnet werden. Dies stützt die Annahme, dass drei unterschiedliche Mücken den Parasiten Plasmodium falciparum eingeschleppt haben. Die Analyse widerlegt damit die Vermutung, es habe sich um einen einzigen Infektionsherd gehandelt.

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Genetische Verwandtschaft und Herkunft der Parasiten

Bei den acht Erkrankten aus den Monaten Juli, August und September handelt es sich um drei voneinander unabhängige Einschleppungsereignisse. Die Parasiten innerhalb dieser einzelnen Ereignisse waren genetisch eng miteinander verwandt, während die Ereignisse selbst sich deutlich voneinander abgrenzen ließen. Hinweise auf die geographische Herkunft deuten darauf hin, dass die Malariaerreger ursprünglich aus Westafrika stammen und vermutlich durch infizierte Reisende oder Güter transportiert wurden.

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Betroffene Regionen und klinischer Verlauf

Zusätzlich zu den früheren Fällen erkrankten im September zwei weitere Menschen im Frankfurter Stadtteil Schwanheim. Keine der insgesamt acht Personen hatte eine Bluttransfusion erhalten oder kürzlich ein Risikogebiet besucht. Malaria tropica ist bei frühzeitiger Diagnose und schneller Behandlung grundsätzlich gut und vollständig heilbar. Dennoch führten die verspätete Erkennung und die hohe Virulenz der eingeschleppten Stämme zum Tod von drei Patienten.