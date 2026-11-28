Taylor Swift will den Streit mit Maren Wade beenden. Mit einem neuen Antrag fordert sie nun ein Machtwort vom Richter.

scheint dem Rechtsstreit mit dem Las-Vegas-Showgirl Maren Wade nun endgültig ein Ende setzen zu wollen. Da die beiden bereits seit Monaten wegen einer mutmaßlichen Markenrechtsverletzung streiten, reichte die Sängerin jetzt einen weiteren Gerichtsantrag ein, um den Konflikt beizulegen.

Wieberichtet, fordert sie darin einen Richter auf, endlich einzugreifen. In dem Schriftsatz reagiert die Musikerin auch ziemlich deutlich auf den jüngsten Vorstoß ihrer Prozessgegnerin:vor, sich mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" an ihrem Markenkonzept bedient zu haben. Die Sängerin sieht das allerdings ganz anders. Sie weist den Vorwurf entschieden zurück und nennt die Klage laut dem Bericht "haltlos".

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Ende März hatte Maren ihre Klage eingereicht. Die Entertainerin hatte zuvor unter dem Titel "Confessions of a Showgirl" sowohl eine Kolumne geschrieben als auch eine eigene Show auf die Bühne gebracht.hält ihr in dem neuen Schriftsatz nun vor, ihren prominenten Namen bloß als Werbung für deren "kaum bekannte Cabaret-Show" zu nutzen, wieEhe sich das Gericht jedoch den inhaltlichen Vorwürfen widmen kann, steht zunächst eine grundlegende Formalie im Raum: der zuständige Gerichtsstand.regelmäßige dortige Auftritte – wie zuletzt im Oktober bei einer Gala des Academy Museums.