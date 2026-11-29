Die Schweiz verbietet lautes Feuerwerk, Thomas Anders schimpft über Böller-Bastler – und Köln zieht an Silvester die Zügel an. Wie weit geht das Verbot hier?

Die Schweiz verbietet lautes Feuerwerk, Schlagerstar Thomas Anders schimpft über Böller-Bastler – und Köln zieht an Silvester die Zügel an. Wie weit geht das Verbot hier?

Die Schweizer haben genug vom Geknalle! Per Volksabstimmung setzen sie ein weitreichendes Böllerverbot durch – gegen den Willen von Regierung und Parlament. Nach den Hochrechnungen des Instituts gfs.bern stimmten 61 Prozent für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“. Das Verbot gilt grundsätzlich für Privatpersonen und soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein.

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Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt. Wo die Lärmgrenzen liegen, muss der Gesetzgeber noch festlegen. In seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ sagt er: „Also ich finde Böllern ja scheiße“. Über Böller-Bastler schimpft er: „Wenn irgendwelche Volldeppen sich irgendwelche Böller selbst bauen, ich meine, wie krank muss man im Kopf sein, um sowas zu machen?