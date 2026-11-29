Das Boulanger Trio präsentiert ein Weihnachtsalbum der besonderen Art: 17 Musikstücke aus aller Welt, feinfühlig arrangiert für Klavier, Geige und Cello. Eine Aufnahme ohne Kitsch, dafür voller Klangvielfalt und persönlicher Geschichten.

Die winterlich-vorweihnachtliche Reise mit 17 Stationen beginnt in England. Die Spuren zum Lied"Coventry Carol" führen zurück ins 16. Jahrhundert. Das Klavier beginnt, kurz danach folgt das erste der beiden Streichinstrumente.

Zugegeben: Es klingt ein bisschen wie Filmmusik. Doch die Natürlichkeit, mit der das Boulanger Trio hier spielt, gibt die weitere Richtung vor. Von England kommen wir aufs europäische Festland und zu Michael Praetorius. Vor 20 Jahren haben Karla Haltenwanger, Birgit Erz und Ilona Kindt das Boulanger Trio gegründet.

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Sozusagen als klingende Festschrift präsentiert das Ensemble jetzt ein Weihnachtsalbum mit persönlichen Lieblingsstücken. Zu den bekanntesten Titeln zählt, neben Mozarts"Ave verum", auch ein Satz aus dem"Winter" der"Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Spieluhrenzart klingt diese Musik in der Bearbeitung durch die drei Musiker. Die Gefahr bei einer solchen Weihnachtsreise besteht oft darin, dass mit viel Kunstschnee oder einer Überdosis Zucker gearbeitet wird.