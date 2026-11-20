Regen und Krawalle in Bremen und Köln trüben die GenZ-Demos. Während viele zu Hause bleiben, eskaliert die Lage in einigen Städten mit Festnahmen und Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Drei Wochen nach den ersten großen Protestaktionen der Bewegung GenZ regeln finden am Freitag erneut demonstrierte Zehntausende Jugendliche in zahlreichen deutschen Städten auf. Die Teilnehmer wollen für ihre Zukunft kämpfen, doch die Botschaft droht in Krawallen unterzugehen. Bislang blieben die Protestzüge weitestgehend friedlich, dennoch herrscht Sorge vor Randalen bei Einbruch der Dunkelheit.

Wetter und Ausfälle behindern die Teilnahme

Der Regen trieb einen Großteil der Jugend in die warmen Häuser. In Köln waren rund 1200 Demonstranten auf den Straßen, obwohl 5000 bis 10.000 Teilnehmer angemeldet waren. Vor dem Start erschallten Rufe nach Viva Palästina. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug wegen Vermummungsverbot und Pyrotechnik.

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Unruhen und Festnahmen in Bremen und Köln

In Bremen flogen Farbbeutel gegen die Polizei und ein Parteibüro. Die Situation bleibt angespannt, wie BILD-Chefreporter Frank Schneider meldet. In Köln gab es Rangeleien mit der Polizei. Pyrotechnik wurde abgefackelt, als Beamte einen mutmaßlichen Täter aus der Menge ziehen wollten.

Konterfei und Symbole in den Städten

Bei der GenZ-Demo in Berlin malte sich eine Teilnehmerin ACAB mit pinker Farbe ins Gesicht. Das Akronym ist eine Beleidigung von Polizisten. Auf einem Banner in Bremen war der Spruch Jugend voran zu lesen. Der Slogan wurde von der FDJ, der Jugendorganisation des SED-Regimes, verwendet. Dazu waren kommunistische Symbole abgebildet.

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Eskalation und polizeiliche Maßnahmen

Frank Schneider bestätigt eine erste Festnahme in Köln. Die Situation ist sehr angespannt. Der Demonstrationszug wurde von der Polizei gestoppt. Teilnehmer hielten das Vermummungsverbot nicht ein. Pyrotechnik wurde eingesetzt. Nach wenigen Minuten wurde die Strecke wieder freigegeben.

Gefahr durch Chaoten und offene Fragen

Trotz friedlichem Verlauf bleibt die Sorge, dass Chaoten die GenZ-Demos für Randale missbrauchen könnten. Vor allem in Bremen und Köln zeigen Bilder, dass die Situation nicht vollständig unter Kontrolle ist. Die Polizei musste eingreifen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung in den kommenden Tagen entwickelt.