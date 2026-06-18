Geologischer Cold Case gelöst: Lahontan Gold entdeckt Millionen Unzen in der Santa-Fe-Mine

Das kanadische Explorationsunternehmen Lahontan Gold hat mit modernsten Methoden einen jahrzehntealten geologischen Cold Case in Nevada neu aufgerollt und massive Goldressourcen identifiziert, die lange übersehen wurden. Während Notenbanken weltweit Gold horten, zeigt sich, dass noch enorme ungenutzte Vorkommen existieren - und könnten dem Unternehmen eine profitable Zukunft bescheren.

Historische Kriminalfälle gibt es viele, doch selten werden sie tatsächlich gelöst. Ein solcher ungelöster Fall ist die Santa-Fe-Goldmine in Nevada . Über drei Jahrzehnte lang ruhte die Akte in der Schublade, als zu alt, zu klein, zu unbedeutend abgetan.

Doch das geologische Detektiv-Duo Kimberly Ann und Brian Maher von Lahontan Gold holte die verstaubten Bohrkerne aus der Asservatenkammer, um die Beweise neu zu ordnen. Das Ergebnis: Millionen von Unzen Goldäquivalent liegen noch unentdeckt in der Erde. Die Akte Santa Fe wird gerade neu geschrieben - und wer früh genug liest, könnte zu den Gewinnern gehören. Weltweit schichten Notenbanken in historischem Ausmaß Gold um.

Laut dem aktuellen EZB-Jahresbericht hat das Edelmetall bei den offiziellen Reserven erstmals den US-Dollar überholt. Gold macht nun 27 Prozent der globalen Zentralbankreserven aus, während der Anteil der US-Staatsanleihen auf 22 Prozent sank. Nach dem Preisschub zu Jahresbeginn pausiert die Rally aktuell - trotz oder gerade wegen der jüngsten Entspannungssignale im Nahen Osten. Während der Goldpreis stagniert, spielt sich abseits der Schlagzeilen ein stiller Ausbruch ab: Die Aktie des kanadischen Explorers Lahontan Gold stieg von 0,33 auf über 0,40 CAD.

Der Grund ist nicht reine Spekulation, sondern die Erkenntnis, dass ein geologischer Cold Case gelöst wird. Ein erfahrenes Team will beweisen, dass eine vermeintlich leer gepumpte Mine in Wahrheit einen unentdeckten Millionenschatz birgt. Der Fall der Santa-Fe-Goldmine im Walker-Lane-Trend von Nevada schien seit über drei Jahrzehnten abgeschlossen. Zwischen 1988 und 1994 förderte Corona Gold dort etwa 359.000 Unzen Gold und 702.000 Unzen Silber.

Beim damaligen Goldpreis von nur 340 US-Dollar je Unze rentierte sich eine tiefere Untersuchung nicht. Die Mine wurde geschlossen, die Akte zugeklappt. Die alten Betreiber hinterließen ein unvollständiges Modell, weil sie nur nach dem offensichtlichen Gold suchten und die Mine voreilig für ausgebeutet erklärten. 30 Jahre später rollen Ann und Maher den Fall mit modernster Technik neu auf. Ihre These: Die einstigen Betreiber sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Die Daten geben ihnen recht: Sie identifizieren eine Gesamtressource von 1,95 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Tiefe und umliegenden Zonen. An den historischen Tagebauwänden tritt heute noch Oxid-Gold zutage, mit durchschnittlich 0,70 g/t Goldäquivalent - deutlich über dem Niveau aktiver Minen in der Region. Was damals liegen blieb, ist beim heutigen Preisniveau eine echte Goldgrube. Ein klassischer Fehler alter Kriminalfälle: Die Ermittler suchten nur dort, wo sie ein Verbrechen vermuteten.

Das Team von Lahontan erweiterte das Bohrraster radikal und entdeckte neue massive Goldzonen außerhalb der historischen Grenzen. Die jüngste Entdeckung "Slab West" erbrachte in vier von fünf Bohrungen neue Goldmineralisierung - etwa 61 Meter mit 0,26 g/t und 35 Meter mit 0,34 g/t. In Nevada gilt bereits ein Gehalt ab 0,21 g/t als hochprofitabel. Der logistische Geniestreich: 13 Kilometer westlich liegt das Satellitenprojekt West Santa Fe, ein 19 km² großes Areal, das historisch kaum beachtet wurde.

Lahontan hält dort Mehrheitsrechte und plant ebenfalls Bohrungen. Die alten Akten werden neu geschrieben - und die Entdeckung könnte das Potenzial der gesamten Region revolutionieren





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