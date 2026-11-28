Argentinien wollte die durch Großbritannien unterstützten Erdölförderungspläne nördlich der Falklandinseln stoppen. Doch das internationale Seegericht in Hamburg weist das Ansinnen zurück.

auf eine vorläufige Aussetzung der Ölförderung nördlich der Falklandinseln zurückgewiesen. Das Gericht vertrat nach vorläufiger Prüfung mehrheitlich die Auffassung, dass die Entscheidung über die Klage Argentiniens eine Feststellung voraussetze, welcher Staat die Souveränität über die Falklandinseln besitze.

Eine solche Frage könne nicht durch das Seerechtsübereinkommen geregelt werden. Sie bedürfe der Anwendung und Auslegung anderer Regeln des Völkerrechts, hieß es zur Begründung. Das Gericht hielt allerdings dieDie Inseln im Südatlantik stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung. Argentinien begründet seinen Anspruch mit der Rechtsnachfolge des früheren spanischen Kolonialreiches.

Advertisement

Advertisement

Konkreter Anlass für das Vorgehen der argentinischen Regierung war das von zwei Firmen aus Großbritannien und Israel vorangetriebene Projekt „Sea Lion“, das eine Offshore-Erdölförderung rund 220 Kilometer nördlich der Inselgruppe zum Ziel hat. Das argentinische Präsidialamt hob in einer ersten Stellungnahme hervor, dass das Gericht zumindest das Bestehen eines Souveränitätsstreits zwischen Argentinien und Großbritannien anerkannt habe. Der aktuelle Beschluss sei also „nicht das letzte Wort“. Gleichwohl bedauerte die argentinische Regierung, dass das Gericht die beantragten vorläufigen Maßnahmen nicht angeordnet habe.