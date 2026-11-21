Drohende Konflikte im Nahen Osten: Iran greift US-Basise an, Saudi-Arabien wehrt Huthi-Raketen ab. Die US-Kosten für den Konflikt belaufen sich auf 48,3 Milliarden Dollar.

Die Spannungen im Nahen Osten haben erneut ein gefährliches Niveau erreicht, nachdem der Iran am Wochenende militärische Angriffe auf den mit den USA verbündeten Golfstaat Bahrain durchgeführt hat. Die Streitkräfte Bahrain s gaben am Wochenende auf der sozialen Plattform X bekannt, dass die Flugabwehr des Landes mehrere Luftangriffe des Iran s erfolgreich abgewehrt und die Geschosse im Flug zerstört hat. Trotz der Abwehrmaßnahmen seien Trümmerteile herabgefallen, was zu geringfügigen Sachschäden geführt habe. Es gab jedoch keine Berichte über Verletzte bei diesem Vorfall.

Iran beschuldigt Bahrains US-Infrastruktur anzugreifen

Die bahrainischen Streitkräfte warfen dem Iran vor, seinen feindseligen Kurs fortzusetzen. Laut offiziellen Angaben zielten die Attacken mit Raketen und Drohnen spezifisch auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine ab. Der iranische regierungsnahe Sender Press TV bestätigte auf Telegram diese Zielrichtung. Bahrain fungiert als Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten, was die strategische Bedeutung dieses Ortes für die amerikanische Militärdoktrin unterstreicht. Erst wenige Tage zuvor war Bahrain bereits Ziel einer ähnlichen iranischen Attacke geworden, die das Militär der Inselnation im Persischen Golf ebenfalls erfolgreich abwehrte.

Also read Konflikt: Lionel Messi fordert Bildrechte von AFA und plant Abmahnung

Aufruhr in der Straße von Hormus und Angriffe auf Saudi-Arabien

Parallel zu den Luftangriffen eskaliert die Lage in der wichtigen Schifffahrtsroute. Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete drei neue Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus seit Freitagnachmittag. Dabei seien Motorenräume, Heckbereiche und der backbordseitige Bug von Tankern durch unbekannte Projektile getroffen worden. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna zitierte die iranische Marine mit der Aussage, ein Öltanker sei in einer von Teheran als gesperrt deklarierten Zone auf eine Seemine gelaufen und habe daraufhin Feuer gefangen. Diese Vorfälle verschärfen den Konflikt zwischen Washington und Teheran um die maritime Sicherheit.

In der Region Saudi-Arabien hat die Luftabwehr erneut drei ballistische Raketen abgefangen, die von der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Hauptstadt Riad abgeschossen wurden. Das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi teilte auf X mit, dass die Raketen zerstört worden seien. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatten die Saudis Drohnen und Marschflugkörper der Miliz abgewehrt. Das Königreich setzte seinerseits seine Angriffe im benachbarten Jemen fort und attackierte unter anderem die Hafenstadt Hudaida an der Westküste. Der saudische Zivilschutz in Riad gab nach Warnungen vor möglichen Gefahren bekannt, dass die unmittelbare Gefahr vorüber sei, nachdem ein Augenzeuge einen Rauchzug und einen Knall beobachtet hatte.

Advertisement

US-Präsident Donald Trump verzögert Eskalationsentscheidung

US-Präsident Donald Trump hat eine Entscheidung über erneute, größere Militärschläge gegen den Iran auf das kommende Jahr verschoben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag erklärte er, dass er erst nach Jahresbeginn über weitere Maßnahmen sprechen werde. Die Aussage Wir haben Zeit impliziert eine vorübergehende Deeskalation auf strategischer Ebene, obwohl Trump in den Wochen zuvor wiederholt mit einer Eskalation gedroht hatte. Beide Seiten stecken derzeit in Bemühungen um eine Konfliktlösung in einer Sackgasse fest. Trump äußerte sich zu diesem Thema an Bord seines Flugzeugs auf dem Rückflug von einer China-Reise.

Auch Israel führt weiterhin militärische Operationen gegen die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Die israelische Luftwaffe griff laut einer Mitteilung auf Telegram am Abend einen Standort in Janta in der Bekaa-Ebene an. Dieser Ort war zuvor mehrfach Ziel von Angriffen gewesen und wurde von der Hisbollah zur Raketenproduktion und Waffenlagerung genutzt. Über etwaige Opfer wurde zunächst nichts bekannt, doch libanesische Medien berichteten ebenfalls von den Angriffen. Diese Entwicklungen zeigen, dass die militärische Aktivität in der gesamten Region weiter anhält, obwohl diplomatische Kanäle vorerst eingefroren erscheinen.

Enorme finanzielle Belastung durch den Irankrieg für die USA

Die finanziellen Auswirkungen des Konflikts auf die Vereinigten Staaten haben ein neues Rekordniveau erreicht. Nach Angaben eines Pentagon-Vertreters sind die Kosten des Irankriegs für die USA auf 48,3 Milliarden US-Dollar (rund 44 Mrd. Euro) gestiegen. Arthur Miller, Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, gab diesen Wert bei einer Anhörung im US-Senat am 13. November bekannt. Die Summe umfasst Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten, schließt jedoch Auslagen für Einrichtungen aus. Diese Ausschlüsse deuten darauf hin, dass Reparaturen an angegriffenen amerikanischen Anlagen nicht vollständig in dieser Berechnung enthalten sind, was die tatsächlichen Kosten noch höher liegen lassen könnte.