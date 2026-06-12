Georg Hackl: Ein Leben für den Rodelsport, mit vielen Erfolgen

Georg Hackl, ein ehemaliger Schlittensportler aus Deutschland, hat ein Leben für den Rodelsport verbracht und zahlreiche Erfolge erzielt. Er ist bis heute der Einzige, der im Männer-Einsitzer dreimal olympisches Gold gewann.

Ohne seine Mutter Annemarie wäre alles anders geworden. Sie schickte den kleinen "Schorsch" in Berchtesgaden zu den Schlittenfahrern, denn für eine teure alpine Ski-Ausrüstung fehlte der Familie das Geld.

Beim Rodeln bekam man den Schlitten erst einmal geliehen, man brauchte am Anfang nur Trainingsanzug, Handschuhe und Sturzhelm. In seiner Schule gab es im Sportunterricht dann das Fach Rodeln. Die Bahn am Königssee wurde so schon früh zu seinem sportlichen Wohnzimmer. Von der ersten Fahrt an war eine große Liebe und Begeisterung zum Rodeln da, die hat mich nicht mehr losgelassen.

Es wurde ein Leben für den Rodelsport, mit großen Erfolgen. Hackl ist bis heute der Einzige, der im Männer-Einsitzer dreimal olympisches Gold gewann, als Hattrick bei den Spielen 1992, 1994 und 1998. Dabei musste er immer gegen einen körperlichen Nachteil ankämpfen. Mit 1,72 Meter und 76 Kilogramm war er kleiner als die Konkurrenz.

Die im Vergleich kürzeren Arme waren aus biomechanischer Sicht schlechtere Hebel, um am Start Schwung zu holen. Das Gewicht darf im Rodeln durch einen Bleigürtel ausgeglichen werden. So trug Hackl stets neun bis zwölf Kilogramm Zusatzballast am Körper. Das ist aber am Start tote Masse, die du mitbeschleunigen musst, sagt Hackl.

So muss man immer abwägen, wie viel man sich umschnallt. Die Verantwortlichen des deutschen Teams bezeichneten ihn über die Jahre stets als "Besessenen", "Grantler", "Tüftler" und "ewig Unzufriedenen". Ich würde es eher selbstkritisch nennen, sagt Hackl. Zunächst fuhr Hackl noch Einsitzer und Doppelsitzer, mit Stefan Ilsanker parallel. 1987 wurde er im Duo sogar Vize-Weltmeister.

In dieser Zeit legte er den Grundstein für seine große Karriere. Er machte eine Lehre zum Schlosser, wechselte im April 1987 als Sportsoldat zur Bundeswehr. Jetzt konnte er sich auf den Sport konzentrieren und begann, seinen eigenen Schlitten zu bauen. Diesen nannte er liebevoll "Eis-Ferrari".

In 180 Stunden entstand das Sportgerät aus Glasfaser, Kunstharz, Holz und Stahl. Die Liebe zum Tüfteln wurde schon früh bei Hackl entfacht: Es gibt diese Schlüsselerlebnisse: In der Schule liehen wir uns Schlitten aus, bei denen die Kufen verrostet und zerkratzt waren. Schon damals nahm ich Schleifpapier mit und merkte, dass es mit blanken Kufen schneller geht. Mit diesem Schlitten Marke Eigenbau fuhr Hackl dann 1988 erstmals bei Olympia gegen die Übermacht aus DDR und Sowjetunion.

Die haben damals den Rodelsport absolut dominiert, sagt er. Wenn du mit ihnen mithalten konntest, war das ein Quantensprung. Ich war der relativ unbekannte Herausforderer und trat gegen ein optimiertes Sportsystem an. Ich war der Junge aus einem Gebirgstal, der selbst seinen Schlitten zusammenbaut





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