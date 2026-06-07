Georg Kolbes Tänzerinnen-Brunnen geht an Privatsammlung in den USA

Der Tänzerinnen-Brunnen von Georg Kolbe, der seit 1979 im Garten des Georg Kolbe Museums in Berlin-Charlottenburg stand, gehört nun zu einer Privatsammlung in den USA. Die Auktion bei Grisebach brachte fast fünf Millionen Euro ein.

Der Tänzerinnen-Brunnen von Georg Kolbe , der seit 1979 im Garten des Georg Kolbe Museums in Berlin-Charlottenburg stand, gehört nun zu einer Privatsammlung in den USA .

Diese habe bei der Auktion mit insgesamt sechs Bietern den Zuschlag bekommen, sagte eine Sprecherin des Berliner Auktionshauses Grisebach. Der Hammer fiel bei fast fünf Millionen Euro. Was nun mit dem Brunnen passiert, wissen wir nicht, sagte die Sprecherin. Bei dem Brunnen aus Bronze und Travertin aus dem Jahr 1922 handelt es sich um NS-Raubgut.

Das Museum im Berliner Westend hatte ihn jüngst an die Erben der Familie des ursprünglichen Eigentümers zurückzugeben. Am Donnerstagabend wurde er als Highlight der Sommerauktion wie es auf der Internetseite des Bezirksamts Berlin-Charlottenburg heißt, hatte der Bildhauer Georg Kolbe 1877-1947 den Brunnen für die Villa von Heinrich Stahl geschaffen. Er war Direktor der Victoria-Versicherung und später Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde von. Während des Nationalsozialismus wurde die Familie Stahl gezwungen, ihr Haus, vor dem der Brunnen stand, unter Wert zu verkaufen.

Der Brunnen galt dann viele Jahrzehnte als verschollen. Heinrich Stahl überlebte das KZ Theresienstadt nicht, in das er und seine Ehefrau Jenny im Jahr 1942 deportiert worden waren. Seine Frau überlebte und emigrierte nach dem Krieg in die USA. Ihr Enkel Werner Stahl hatte im Jahr 2001 den Verzicht auf den Brunnen mit der Tänzerin erklärt - allerdings geschah dies nicht im Namen der gesamten Familie, wie sich später herausstellte.

Wie das Georg Kolbeberichtete, habe es deshalb angeboten, das Werk vollständig an die Erbengemeinschaft zu restituieren. Die Erbengemeinschaft entschied sich nach der Restitution, das Werk an einen Privatsammler zu verkaufen. Auch weitere Lose erzielten hohe Preise bei Grisebach. So wurde Emil Noldes Astern für über eine Million Euro verkauft, aufgerufen waren 600.000 bis 800.000 Euro.

Eugen Schönbecks Figur mit Vogel erzielte 645.000 Euro, der Schätzpreis lag hier bei bis zu 200.000 Euro. Weit mehr als das Zehnfache des aufgerufenen Preises brachte Paula Modersohn-Beckers Selbstbildnis mit Landschaft vor Bäumen von 1903. Aufgerufen waren 25.000 bis 35.000 Euro. Die Bieter steigerten sich am Ende bis hin zu 503.100 Euro.

Diese habe bei der Auktion mit insgesamt sechs Bietern den Zuschlag bekommen, sagte eine Sprecherin des Berliner Auktionshauses Grisebach. Der Hammer fiel bei fast fünf Millionen Euro. Was nun mit dem Brunnen passiert, wissen wir nicht, sagte die Sprecherin.

Bei dem Brunnen aus Bronze und Travertin aus dem Jahr 1922 handelt es sich um NS-Raubgut. Das Museum im Berliner Westend hatte ihn jüngst an die Erben der Familie des ursprünglichen Eigentümers zurückzugeben. Am Donnerstagabend wurde er als Highlight der Sommerauktion wie es auf der Internetseite des Bezirksamts Berlin-Charlottenburg heißt, hatte der Bildhauer Georg Kolbe 1877-1947 den Brunnen für die Villa von Heinrich Stahl geschaffen. Er war Direktor der Victoria-Versicherung und später Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde von.

Während des Nationalsozialismus wurde die Familie Stahl gezwungen, ihr Haus, vor dem der Brunnen stand, unter Wert zu verkaufen. Der Brunnen galt dann viele Jahrzehnte als verschollen. Heinrich Stahl überlebte das KZ Theresienstadt nicht, in das er und seine Ehefrau Jenny im Jahr 1942 deportiert worden waren. Seine Frau überlebte und emigrierte nach dem Krieg in die USA.

Ihr Enkel Werner Stahl hatte im Jahr 2001 den Verzicht auf den Brunnen mit der Tänzerin erklärt - allerdings geschah dies nicht im Namen der gesamten Familie, wie sich später herausstellte. Wie das Georg Kolbeberichtete, habe es deshalb angeboten, das Werk vollständig an die Erbengemeinschaft zu restituieren. Die Erbengemeinschaft entschied sich nach der Restitution, das Werk an einen Privatsammler zu verkaufen. Auch weitere Lose erzielten hohe Preise bei Grisebach.

So wurde Emil Noldes Astern für über eine Million Euro verkauft, aufgerufen waren 600.000 bis 800.000 Euro. Eugen Schönbecks Figur mit Vogel erzielte 645.000 Euro, der Schätzpreis lag hier bei bis zu 200.000 Euro. Weit mehr als das Zehnfache des aufgerufenen Preises brachte Paula Modersohn-Beckers Selbstbildnis mit Landschaft vor Bäumen von 1903. Aufgerufen waren 25.000 bis 35.000 Euro. Die Bieter steigerten sich am Ende bis hin zu 503.100 Euro





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