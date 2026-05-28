Georg Uecker und Claus Vinçon werden mit Verdienstorden ausgezeichnet

Ministerpräsident Hendrik Wüst wird am Dienstag den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen an 15 Persönlichkeiten verleihen, darunter die beiden Schauspieler Georg Uecker und Claus Vinçon sowie Hans W. Geißendörfer, der Erfinder der ARD-Kultserie.

Der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen: Georg Uecker (damals 27, r. ) und Martin Armknecht (damals 28) in der " Lindenstraße " 1990 Ein Orden für einen Kuss!

BILD erfuhr: Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) wird am Dienstag (2. Juni) den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) an 15 Persönlichkeiten verleihen, die sich in besonderer Weise für ein offenes, vielfältiges und respektvolles Miteinander einsetzen und damit die Gleichberechtigung queerer Menschen stärken. Im Zentrum: drei "Lindenstraße"-Stars! Mit dem Verdienstorden des Landes werden nämlich unter anderem die beiden Schauspieler Georg Uecker (63) und Claus Vinçon (67) sowie Hans W. Geißendörfer (84), der Erfinder der ARD-Kultserie, ausgezeichnet.

Georg Uecker (63) engagiert sich seit vielen Jahren für die queere Community. Der Schauspieler lebt seit den 90er Jahren mit HIV Schauspieler Georg Uecker wurde insbesondere durch seine Rolle als Dr. Carsten Flöter in der "Lindenstraße" bekannt. Seit den 1980er Jahren engagiert er sich für die queere Community.

Zudem unterstützt er als Pate das Projekt "Holzwickede ohne Rassismus – Holzwickede mit Courage". Unvergessen für viele Serienfans: Der Kölner küsste 1990 seinen Kollegen Martin Armknecht (heute 64) in der "Lindenstraße". Es war der erste schwule Kuss überhaupt im deutschen Fernsehen.

"Dass der erste Kuss eines gleichgeschlechtlichen Paares in dergezeigt wurde, war ein Zeichen gesellschaftlicher Öffnung und ein wichtiges Signal für viele Menschen, die sich bis dahin kaum repräsentiert fühlten," heißt es jetzt in der Begründung des Ministerpräsidenten-Büros für den Verdienstorden. Alle drei "Lindenstraße"-Stars hätten sich darüber hinaus "über viele Jahre für eine gesellschaftliche Öffnung, Aufklärung und Akzeptanz engagiert. Sie haben gesellschaftliche Debatten angestoßen, lange bevor Vielfalt selbstverständlich war.

" Hans W. Geißendörfer initiierte 1985 gemeinsam mit dem WDR die ARD-Dauerserie, die gesellschaftliche Themen wie HIV und gleichgeschlechtliche Beziehungen früh im deutschen Fernsehen aufgriff. Zudem fördert er den Filmnachwuchs und engagiert sich mit "Schätze des deutschen Films" für den Erhalt des deutschen Filmerbes. Der Hamburger Schauspieler Claus Vinçon engagiert sich seit vielen Jahren öffentlich für Aufklärung, Prävention und gesellschaftliche Vielfalt.

Als Botschafter der Herzenslust-Kampagne der Aidshilfe NRW setzt er sich für HIV- und AIDS-Prävention bei schwulen und bisexuellen Männern ein und wirkt auch im Kuratorium der Organisation mit. Neben den drei TV-Stars werden am Dienstag zwölf weitere Menschen ausgezeichnet: Politiker Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen), Moderator Ralph Morgenstern, Liedermacherin Carolina Brauckmann, Moderatorin und Autorin Ricarda Hofmann, Peter Hölscher (Projekt LSBTIQ*inklusiv), Heike Kivelitz (Leslie e. V.), Reinhard Klenke (Mitbegründer Aidshilfe Paderborn), Jochen Saurenbach (Aidshilfe Köln), Reinhard Schmidt (LSBTIQ*-Forum)





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