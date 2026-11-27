Musik und Sport statt royaler Pflichten: So unterschiedlich verbringen George und seine Geschwister ihre Freizeit.

werden vor allem mit den offiziellen Auftritten an der Seite ihrer Eltern in Verbindung gebracht. Sobald diese erledigt sind, gehen die drei Mini-Royals allerdings ganz unterschiedlichen Hobbys nach.

greift zur E-Gitarre, interessiert sich zusätzlich fürs Schlagzeug und lässt auch gern mal den Zeichenstift übers Papier gleiten.eher in den Garten und in die Küche zieht, wo er fleißig mit anpackt. Doch auch der jüngste Spross der Familie hat inzwischen das Schlagzeug für sich entdeckt – sehr zum Leidwesen der elterlichen Ohren. In einer Sonderausgabe, dieals Gastredakteur betreute, wurde eine farbenfrohe Zeichnung des Prinzen abgedruckt: Sie zeigt einen Eisvogel, der auf einem Ast sitzt.noch zwölf.

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Neu ist seine Leidenschaft fürs Malen aber nicht: Schon 2022 hattensitzt hingegen am liebsten am Klavier, tanzt, turnt und tobt sich beim Netball, beim Fußball und auf dem Trampolin aus.übt Handstände und hilft bei alltäglichen Aufgaben mit. Kate bindet die Kinder außerdem regelmäßig ins Kochen, Backen und Aufräumen ein.