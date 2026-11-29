Wie George Harrison die Monty Python mit vier Millionen Dollar rettete. Die Geschichte hinter dem kontroversen Kultfilm Das Leben des Brian.

Der Ex-Beatle George Harrison hat mit seiner privaten Finanzierungsentscheidung die Filmgeschichte nachhaltig verändert, indem er das Projekt der britischen Komikergruppe Monty Python vor dem wirtschaftlichen Aus rettete. Ohne die direkten finanziellen Mittel des Musikers wäre der absurde Religionssatirefilm Das Leben des Brian, der heute als einer der besten Komödien aller Zeiten gilt, wahrscheinlich nie in die Kinos gekommen. Diese historische Wende geschah mitten in den 1970er Jahren, als die Gruppe nach dem Erfolg ihrer Sketchserie Monty Python's Flying Circus neue Wege beschreiten wollte.

Harrison spendiert vier Millionen Dollar Produktionsmittel

George Harrison steuerte vier Millionen Dollar aus eigenem Vermögen für die Produktion von Das Leben des Brian bei, um die finanziellen Engpässe des Teams zu überbrücken. Als Gegenleistung für diese immense Unterstützung durfte er selbst eine kleine Rolle in der Komödie übernehmen und spielte dabei die Figur des Mr. Papadopoulos, die rechts neben einer Figur von John Cleese zu sehen ist. Diese Investition war entscheidend, da die Produzenten den Stoff als zu riskabel einschätzten und ein sicher geglaubter Finanzier sich kurz vor Drehbeginn zurückzog. Harrison handelte nicht aus geschäftlichem Kalkül, sondern weil er, wie der Komiker Eric Idle verriet, den Film unbedingt sehen wollte und die kreative Vision der Pythons förderte.

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Der skandalöse Kern der Satire um Jesus und Brian

Die Ursprünge der Handlung lassen sich auf eine betrunkenen Kneipentour in Amsterdam zurückführen, auf der Eric Idle die absurde Idee präsentierte, Jesus Christus in den Mittelpunkt einer Satire zu stellen. Der thematische Kern der Erzählung sollte ursprünglich die Gier nach Ruhm sein, was den damaligen Mitgliedern der Gruppe, darunter Michael Palin, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle und Terry Gilliam, zunächst schockierend erschien. Terry Gilliam erinnerte sich später, dass er fast vom Stuhl gefallen war, als die Idee vorgebracht wurde, empfand den Gedanken jedoch schnell als wunderbar und auf den Punkt gebracht. Die Geschichte drehte sich schließlich nicht um den historischen Jesus, sondern um einen jungen Mann namens Brian, der fälschlicherweise von einer Anhängerschar für den Messias gehalten wird.

Heftige Kontroversen und Vorwürfe der Blasphemie

Als Der Film am 17. August in den USA seine Weltpremiere feierte, löste er nicht nur Begeisterung, sondern massive Kontroversen aus. Vertreter orthodoxer christlicher und jüdischer Institutionen sahen in dem Werk mehr als nur eine humorvolle Ironie auf religiöse Lehren und Dogmen und warfen den Machern Respektlosigkeit bis hin zu Gotteslästerung vor. Diese Kritik blieb nicht ohne Folgen, da Die Komödie in mehreren Ländern auf die Index gesetzt wurde und es zu öffentlichen Protesten sowie Boykottaufrufen kam. Die Aufregung um den Film, der auch die Kreuzigungsszene mit dem berühmten Gesang Always look on the bright sight beinhaltet, verhinderte den kommerziellen Erfolg des Projekts nicht.

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George Harrisons musikalische und kulturelle Bedeutung

Hinter der Rettungsaktion für den Film stand ein Künstler, der in der Musikwelt eine herausragende Stellung einnahm. Harrison war Bewunderer der Monty Pythons und ließ sich nicht durch die Kontroversen um sein eigenes Werk, wie den Hit My Sweet Lord, abschrecken. Seine Karriere war geprägt von Klassikern wie Here Comes The Sun, Something und While My Guitar Gently Weeps, bevor er als Solo-Künstler weitere Hits wie What Is Life und Got My Mind Set On You landete. Ende der 80er-Jahre gründete er zudem die Supergroup The Traveling Wilburys, in der er mit Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne und Tom Petty musizierte.

Nachfolgeprojekt Handmade Films und historisches Erbe

Die erfolgreiche Finanzierung von Das Leben des Brian legte den Grundstein für die Gründung von Handmade Films, Harrisons eigenem Produktions- und Verleihunternehmen. Dieses Label sorgte später für die Veröffentlichung weiterer bedeutender Filme und festigte Harrisons Ruf als Förderer des Kunstfilms. Der Ex-Beatle starb am 29. November seines Todestags vor 25 Jahren, doch sein Einfluss reicht weit über seine musikalischen Errungenschaften hinaus. Die Komödie mit Graham Chapman in der Hauptrolle blieb ein kulturelles Phänomen, das beweist, wie wichtig künstlerische Freiheit und finanzielle Unterstützung waren, um tabubrechende Werke wie diesen Python-Klassiker der Nachwelt zu erhalten.