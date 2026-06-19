George Lucas bleibt Star Wars auch nach Verkauf verbunden

14 Jahre nach dem Verkauf von Lucasfilm an Disney besteht weiterhin eine direkte Verbindung zwischen George Lucas und dem Star-Wars-Franchise: Disney zahlt Miete für die Nutzung der Skywalker Ranch. Lucas selbst konzentriert sich auf das Lucas Museum of Narrative Art, das 2026 eröffnet.

Vor über einer Dekade verkaufte George Lucas seine Firma Lucasfilm an Disney. Trotzdem bleibt er mit seiner größten Schöpfung bis heute verbunden. Diese Verbindung besteht nicht nur ideell, sondern auch ganz konkret: Disney zahlt Lucas Miete für die Nutzung der legendären Skywalker Ranch in Nordkalifornien.

Dies verriet Matthew Wood, Sound-Editor bei Skywalker Sound und Stimme von General Grievous, auf der Spacecon 2026. Lucas schuf diesen Ort vor Jahrzehnten als Arbeits- und Kreativstätte, etwa 40 Minuten nördlich von San Francisco, eingebettet in die Natur nahe des Weinanbaugebiets. Er widmete 90 Prozent des erworbenen Landes einem Schutzprogramm für Freiflächen, sodass es für immer unbebaut bleibt.

Nach dem Verkauf von Lucasfilm an Disney 2012 für 4,05 Milliarden US-Dollar plante Lucas bereits seinen Rückzug aus Hollywood und arbeitete an der Idee eines eigenen Museums. Er sah den Wandel der Filmbranche durch Streamingdienste voraus und betrachtete sich selbst nicht als die richtige Person für diese neue Ära. Seine Entwürfe für eine eigene Sequel-Trilogie übergab er im Rahmen des Verkaufs. Dennoch bleibt Lucas dem Franchise verbunden, auch über das Mietverhältnis hinaus.

Regisseur Jon Favreau berichtete, dass Lucas die Idee einbrachte, dass die Figur Grogu, einst bekannt als Baby Yoda, eine Lehmhütte bauen würde, was ein biologisch bedingter Instinkt seiner Spezies sein könnte. Lucas konzentriert sich nun auf das Lucas Museum of Narrative Art, das am 22. September 2026 eröffnet werden soll.

Das Museum wird als ein Zuhause für die Kunst, die uns verbindet, beschrieben und soll neben zahlreichen Star-Wars-Exponaten auch Werke präsentieren, die von den Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten inspiriert wurden, die Lucas einst zu Star Wars anregten. Ob Lucas an den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von Star Wars im Jahr 2027 beteiligt sein wird, bleibt abzuwarten. Geplant ist, dass die ursprüngliche Kinofassung von Star Wars: Eine neue Hoffnung erneut auf die große Leinwand zurückkehrt.

Dave Filoni, Co-Präsident der Lucasfilm Studios, pflegt weiterhin regelmäßigen Kontakt zu seinem langjährigen Mentor Lucas. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen die Zukunft bereithält. Lucas hat die weit, weit entfernte Galaxis zwar verlassen, doch sein Erbe lebt nicht nur in den Filmen, sondern auch in den Räumen, die er für die Kreativität schuf





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