George Michaels Villa verfällt: Renovierung geplant

Die Luxusvilla des verstorbenen Popstars George Michael in London verfällt zusehends. Die Erbin, seine Schwester Yioda Panayiotou, plant umfangreiche Renovierungsarbeiten, um den Verfall aufzuhalten. Besonders schwierig ist die Baumproblematik, da neun große Bäume das Haus gefährden und erst nach Genehmigung zurückgeschnitten oder gefällt werden dürfen.

Der Besitz des verstorbenen Musikers George Michael (✝53) verfällt zusehends. Die luxuriöse 10-Millionen-Pfund-Villa in Hampstead, London , wurde nach seinem Tod im Jahr 2016 seinen Schwestern Yioda und Melanie Panayiotou vererbt. Nach Melanies Tod an Weihnachten 2019 ist nun Yioda allein für die Immobilie verantwortlich. Fotos zeigen das Haus derzeit von Baugerüste n umgeben, während zahlreiche Renovierungsarbeiten geplant sind, um den Verfall aufzuhalten.

Besonders problematisch: Neun große Bäume auf dem Grundstück gefährden das Haus und dürfen aufgrund von Naturschutzauflagen erst nach Genehmigung zurückgeschnitten oder gefällt werden. Neben der Baumproblematik umfasst Yiodas Sanierungsplan laut The Sun eine neue Dachkonstruktion inklusive Solarzellen, moderne Türen und Fenster sowie die Umwandlung einer Garage in einen zusätzlichen Wohnraum. Obwohl die Genehmigungen mühselig einzuholen sind, scheint die Hoffnung groß, dass das Haus wieder bewohnbar wird und Yioda möglicherweise selbst dort einziehen wird. George Michael lebte einst in der Villa, nutzte sie jedoch später nur noch sporadisch, da er zwischen seinem Anwesen in Goring-on-Thames und einer anderen Immobilie in Highgate pendelte. Bereits 2002 wurde das Haus das Ziel eines Einbruchs, was ebenfalls seinen Zustand beeinträchtigt haben könnte. Der Sänger, der 2016 an den Folgen eines Herzleidens starb, war während seiner Karriere nicht nur als Mitglied von Wham!, sondern auch als Solokünstler auf der ganzen Welt bekannt. Weihnachten ist für die Familie ein tragisches Datum, da es sowohl George Michaels Tod als auch den Tod seiner Schwester Melanie drei Jahre später markiert. Seine langjährige Beziehung zu Fadi Fawaz (51) wurde von dessen emotionalen Worten nach Georges Tod geprägt: 'Es ist ein Weihnachten, das ich nie vergessen werde', berichtet Mirror. Fans des Musikers hoffen, dass das Haus als Erinnerung erhalten bleibt





