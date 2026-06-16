George Miller plant neuen Mad-Max-Film und Serie: Studios zeigen Interesse

Nach dem enttäuschenden Erfolg von Furiosa sucht George Miller neue Wege für das Mad-Max-Franchise. Laut aktuellen Berichten planen mehrere Studios eine Übernahme des Projekts, das sowohl einen Kinofilm als auch eine Fernsehserie umfassen soll.

George Miller , der visionäre Regisseur der Mad-Max-Reihe, hat offenbar neue Pläne für das postapokalyptische Franchise. Nach dem finanziellen Misserfolg von Furiosa : A Mad Max Saga schien die Zukunft der Serie ungewiss.

Doch laut einem Bericht von Matt Belloni im Branchennewsletter Puck gibt es wieder Bewegung: Warner Bros. lehnte zwar eine Finanzierung von Millers Ideen ab, aber andere Studios wie Amazon, Universal und Sony Pictures sollen Interesse an einer Übernahme des Projekts signalisiert haben. Miller, mittlerweile 81 Jahre alt, plant demnach nicht nur einen weiteren Kinofilm, sondern auch eine begleitende Fernsehserie, bevor er die Rechte an der Marke verkaufen möchte.

Da der Filmemacher neue Kapitel der Reihe üblicherweise zunächst gründlich ausarbeitet, deuten diese Informationen darauf hin, dass bereits konkrete Konzepte existieren. Der vierte Teil der Reihe, Mad Max: Fury Road, wird von vielen als einer der besten Actionfilme aller Zeiten angesehen. Miller gelang damit ein sensationelles Comeback nach 30 Jahren Pause. Der anschließende Prequel Furiosa erzählte die Hintergrundgeschichte der charismatischen Figur und stieß trotz gemischter finanzieller Ergebnisse auf positive Kritiken.

Allerdings wurde die lange Laufzeit des Films und die episodische Erzählstruktur kritisiert. Eine mögliche Serie könnte diese Schwächen ausgleichen, indem sie die komplexe Welt des Ödlands, die politischen Machtverhältnisse und die Hintergründe der rivalisierenden Kriegsherren ausführlicher darstellt. Miller könnte seine verbleibenden Ideen dann gezielter auf die jeweils passende Erzählform verteilen. Bereits seit Jahren schwebte Miller eine Fortsetzung mit dem Titel The Wasteland vor, die sich ganz auf den Titelhelden Max Rockatansky konzentrieren sollte.

Nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von Furiosa war unklar, ob dieses Projekt jemals realisiert würde. Doch die neuen Entwicklungen lassen Hoffnung keimen. Falls sich eines der genannten Studios für die Übernahme entscheidet, könnte die Mad-Max-Reihe nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Fernsehen weiterleben. Fans dürfen gespannt sein, welche Visionen Miller für die postapokalyptische Welt noch bereithält.

Die Kombination aus Kinofilm und Serie wäre ein Novum für das Franchise und könnte die Tiefe der Erzählung erheblich erweitern. Sollte die Serie tatsächlich kommen, wäre sie ein Paradebeispiel dafür, wie sich die Grenzen zwischen Kino und Streaming immer weiter auflösen. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der auch andere Regielegenden wie Steven Spielberg mit neuen Projekten zurückkehren. Es scheint, dass die Filmindustrie sich nach der Pandemie neu aufstellt und verstärkt auf etablierte Marken setzt.

Mad Max hat mit seiner einzigartigen Ästhetik und den spektakulären Stunts eine treue Fangemeinde, die auf weitere Abenteuer hofft. Miller selbst hat stets betont, dass er noch viele Geschichten im Mad-Max-Universum erzählen möchte. Die nun bekannt gewordenen Pläne könnten der Beginn einer neuen Ära für die Reihe sein - egal ob im Kino, auf Streamingdiensten oder beiden. Die Zukunft von Mad Max scheint trotz der Rückschläge rosiger denn je





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