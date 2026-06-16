George Pickens nimmt an der Saisonvorbereitung teil, trotz Franchise Tag

Der Wide Receiver George Pickens wird an der Saisonvorbereitung der Dallas Cowboys teilnehmen, trotz des Franchise Tags, der ihm eine einjährige Vertragsverlängerung aufgezwungen hat. Pickens hatte die unfreiwillige Vertragsverlängerung Ende März unterschrieben und plant, am Mandatory Mini-Camp des Teams teilzunehmen.

Die Dallas Cowboys haben mit George Pickens nicht einmal über einen neuen Vertrag behandelt und stattdessen mit einem Franchise Tag belegt. Dennoch nimmt der Receiver wohl an der Saisonvorbereitung teil.

George Pickens hat seinen Medizincheck bei den Texanern absolviert und plant, am Mandatory Mini-Camp des Teams teilzunehmen. Der Wide Receiver war nach dem Auslaufen seines Vertrages von Dallas mit dem Franchise Tag belegt worden und hatte die unfreiwillige einjährige Vertragsverlängerung Ende März unterschrieben. Ohne seine Unterschrift unter den Franchise Tag hätte Pickens weder am Mini-Camp noch am Trainingslager vor der Saison im August teilnehmen müssen.

Durch seine Annahme des Tags drohte ihm eine Geldstrafe von 90.000 US-Dollar allein für sein Nichterscheinen zum Mini-Camp. Die freiwilligen Workouts samt den OTAs hatte der ehemalige Georgia Bulldog geschwänzt. Head Coach Brian Schottenheimer hatte bereits vorab angekündigt, dass man Pickens vorsichtig in die Vorbereitung einführen würde. George Pickens war in der Offseason 2025 per Trade von den Pittsburgh Steelers zu den Cowboys gekommen, nachdem er die ersten drei Jahre seiner NFL-Karriere bei dem Team aus Pennsylvania verbracht hatte.

In seiner ersten Spielzeit mit dem blauen Stern auf dem Helm gelang ihm im Zusammenspiel mit Quarterback Dak Prescott die beste Spielzeit seiner Laufbahn. Der 52. Pick des Drafts 2022 fing 93 Pässe für 1.429 Yards und neun Touchdowns. Allesamt Höchstwerte für Pickens, der bereits 2023 die Schallmauer von 1.000 Receiving Yards (1.140) geknackt hatte.

Trotz der starken Werte hatte man sich beim fünfmaligen Super-Bowl-Champion gegen einen langfristigen Vertrag für Pickens nach dem Auslaufen von dessen Rookie-Arbeitspapier entschieden - wohl auch, um die angespannte Gehaltssituation im Team nicht noch zu verschärfen. Dallas muss Pickens zwar für die bevorstehende Saison 27,3 Millionen US-Dollar bezahlen, hat darüber hinaus jedoch keine Verpflichtungen gegenüber dem Receiver. Ein wichtiger Umstand, da allein Prescott und CeeDee Lamb 2027 rund 122 Millionen US-Dollar des Salary Caps blockieren





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