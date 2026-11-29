Mercedes-Pilot George Russell konnte seine Katar-Pole nicht in einen Sieg ummünzen. Er hatte Trümmerteile am Unterboden. Den F1-Sieg wollte er von seinem Teamkollegen nicht geschenkt bekommen.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Mercedes-Pilot George Russell hatte im Qualifying für den Katar-GP spektakulär die Pole-Position erobert. Im Rennen sah es auch erst gut für den Briten aus. Doch das täuschte – denn er hatte gleich nach Rennbeginn ein Stück Kunststoff als Beifahrer dabei. Wie war das passiert?

Advertisement

Nach dem Start waren die Racing Bulls-Piloten Arvid Lindblad und Liam Lawson aneinandergeraten. Lindblad kam von der Strecke ab, riss ein Styroporschild am Streckenrand mit. Das legte einen der Poller des Schildes frei, was ein kurzes Virtuelles Safety-Car auslöste – und vor allem verteilten sich die Styropor-Teile und andere Plastikteile über die Strecke. Davon sammelte George Russell mit seinem Mercedes leider einiges auf.