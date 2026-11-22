Der britische Formel-1-Fahrer George Russell musste nach einem hochriskanten Manöver an seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli vorbeizukommen, die Streckenbegrenzung küssen und mit dem neunten Platz finishen. Der Fehlschlag verschlechtert seine WM-Position auf Platz vier und vergrößert den Rückstand auf Zweiter Max Verstappen auf 40 Punkte. Russell verteidigte sein高风险es Manöver trotz des schlechten Ergebnisses.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

«Ich wusste, dass ich in den letzten Kurven auf der zweiten Position sein musste, um eine Chance auf den Sieg zu haben», begründete George Russell seinen Versuch, im GP von Las Vegas an seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli vorbeizukommen. «Kimi konnte den Überholmodus nicht nutzen, deshalb habe ich dieses hochriskante Manöver gewagt und dafür einen Preis bezahlt. Aber ich bereue es nicht», fügte er trotzig an.

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Der Brite hatte sich zuvor seit dem Löschen der Startlichter mit Max Verstappen um die Führung im Rennen gezankt, und hätte es locker aufs Podest geschafft, hätte er den Angriff auf den Champion in der 5. Kurve der 48. Runde unterlassen. Stattdessen küsste er die Streckenbegrenzung und musste am Ende mit dem neunten Platz Vorlieb nehmen.

Zum Spitzenkampf gegen seinen Erzrivalen aus dem Red Bull Racing Team sagte Russell: «Es hat das halbe Rennen lang Spass gemacht, danach wurde es etwas ermüdend, denn es war einfach unmöglich, vorne wegzuziehen. »Und der 28-Jährige erzählte: «Ich habe während der Fahrt dazugelernt, es war bizarr. Die Tempo-Unterschiede auf der Geraden waren enorm, ich konnte 1,3 sec auf Max gutmachen, das war verrückt! Es war ein eigenartiges Rennen.

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»Das bescheidene Ergebnis wirkt sich auf den WM-Fight um den zweiten Platz in der Fahrer-Wertung aus: Russell, der als WM-Dritter ins 21. Rennwochenende der Saison gestartet war, ist nunmehr WM-Vierter. Mit 264 Punkten hat er gleich viele WM-Zähler wie der fünftplatzierte McLaren-Star Lando Norris auf dem Konto. Der Rückstand auf den zweiten Platz, den Verstappen belegt, beträgt zwei Rennen vor dem Saisonende satte 40 Punkte.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.