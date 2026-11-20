George Russell setzt mit Bestzeit von 1:34.041 Minuten das Tempo im dritten Training der F1 in Las Vegas. Max Verstappen fällt durch Zwischenfälle auf.

George Russell hat das dritte freie Training zum Großen Preis von Las Vegas eindeutig dominiert und die schnellste Rundenzeit von 1:34.041 Minuten auf dem Asphalt der Stadt erzielt. Der Mercedes -Pilot lag damit knapp 0,911 Sekunden vor dem Mercedes -Fahrer Kimi Antonelli und 0,974 Sekunden vor dem Red-Bull-Racing-Star Max Verstappen, der die Session durch zwei auffällige Zwischenfälle überschattet hatte. Während die Konkurrenz hinter dem Mercedes -Herzstück deutlich zurückfiel, sorgte die Fahrweise des vierfachen Weltmeisters im Mittelfeld der Session für die größten Diskussionen unter den Teilnehmern und Funktionären.

Russells Zeitjagd und technische Überlegenheit

George Russell zeigte im letzten Drittel der Session, dass er das spezifische Fahrbild der Vegas-Strecke beherrscht und sein Teamkollegen Antonelli sowie den Konkurrenten Verstappen sicher hinter sich ließ. Der finnische Rennleiter Wurz betonte nach der Sitzung, dass Russell ein echter Las-Vegas-Spezialist sei und dies bereits in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt habe. Der gigantische Abstand von fast einer Sekunde zu den Verfolgern liege nicht an einer übermenschlichen Geschwindigkeit, sondern an einer effizienteren Energieübertragung in die Reifen. Durch die spezielle Art des Lenkens und Bremsens generiere Russell mehr Grip, da die Reifen etwas heißer werden, was ihm im direkten Vergleich zu den anderen Piloten einen entscheidenden Vorteil verschaffe.

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Die Bedingungen im dritten freien Training unterschieden sich deutlich von den vorherigen Tagen, da die Strecke am Freitagabend trocken war, nachdem die beiden Trainings am Donnerstag auf nasser Fahrbahn stattfanden. Dementsprechend stiegen alle 22 Piloten früh in die Session, um ihre Programme auf der trockenen Oberfläche abzuarbeiten. Die Teams nutzten die Zeit für lange Runden für das Rennen sowie für kurze Qualifying-Simulationen. Russell nutzte eine spezielle Taktik, indem er bei 14 Grad Lufttemperatur und 17 Grad Asphalttemperatur vor seiner Zeitenjagd noch eine zusätzliche Aufwärmrunde absolvierte, um die Reifen optimal auf Temperatur zu bringen.

Verstappens Probleme mit dem Auto und Fahrweise

Max Verstappen hatte mit dem Fahrzeugcharakter von Red Bull Racing zu kämpfen und kritisierte die Lenkung am Boxenfunk als "superscharf" und "verkehrt", wobei er vermutlich die Vorderachse des Wagens meinte. Der vierfache Weltmeister kommt in der Regel besser mit Autos zurecht, die zum Übersteuern neigen, während eine zu untersteuernde Vorderachse seine Fahrweise erschwerte. Trotz dieser technischen Probleme konnte er nach dem ersten Longrun noch die Führung übernehmen, ehe er im weiteren Verlauf der Session mit seinen Fahrmanövern die Aufmerksamkeit der FIA-Rennkommissare auf sich zog.

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Verstappen lieferte sich am Mercedes von George Russell ein ungewohntes Scharmützel, als er vorbeizog und es in der nächsten Kurve zu einer leichten Berührung kam. Russell meldete daraufhin am Funk, dass man das Replay von Verstappen gesehen habe und fragte ironisch, ob es sich um Spaß und Spiele handele. Später geriet Verstappen auch mit dem Alpine-Fahrer Torsten Colapinto in eine hitzige Auseinandersetzung, bei der Replays zeigten, wie er vor dem Alpine zickzack fuhr und ihn in einer Linkskurve innen überholte, wobei er leicht ins Rutschen kam. Diese Vorführen führten zu einer Untersuchung wegen erratischer Fahrweise nach Ende der Session.

Nachdem die meisten Fahrer ihren ersten Longrun beendet hatten, lag Verstappen weiterhin in Führung, ehe Russell die erste wirklich schnelle Einzelrunde auf weichen Reifen absolvierte. Leclerc blieb im ersten Schuss um 0,345 Sekunden hinter Russell, während Antonelli sogar 0,840 Sekunden Rückstand hatte. Verstappen musste in Kurve 14 kurz in den Notausgang, da der Motor ihn geradeaus schob, und später gab es in Kurve 12 einen weiteren Ausrutscher. Trotz dieser Unsicherheiten gelang es dem Red-Bull-Piloten, zeitweise die Bestzeiten vorzugeben, ehe Russell die Kontrolle übernahm.

Reaktionen und weitere Vorfälle auf der Strecke

Während Russell die Bestzeiten kontrollierte, gab es am Rande der Session weitere kritische Momente. Der Alpine-Pilot Hadjar erlebte eine Schrecksekunde, als er vor Kurve 17 von einem Williams-Piloten behindert wurde. Hadjar meldete am Boxenfunk, dass der andere Fahrer eine Strafe verdienen sollte, da die Situation gefährlich war, woraufhin die Rennleitung eine weitere Untersuchung wegen erratischer Fahrweise ankündigte. Diese Vorfälle sorgten für zusätzliche Spannung, während die Teams ihre Strategien für das Qualifying und das Rennen am Samstagabend optimierten.

In den Schlussphasen des Trainings verschärfte sich die Lage zwischen Russell und Verstappen erneut, als es zu einer haarigen Situation mit einem Minirennen inklusive Berührung kam. Russell konnte seine Bestzeit auf 1:34.805 Minuten verbessern, während Norris als Zweiter mit 0,313 Sekunden Rückstand und auf Medium-Reifen folgte. Verstappen, der 15 Minuten vor Schluss nur noch auf Rang Fünf lag, zeigte trotz der technischen Probleme und der Fahrweise-Kontroversen, dass er nicht langsam war, aber den Anschluss an die Spitze nur mit Mühe halten konnte. Die endgültige Reihenfolge und die Strafen der FIA werden die Stimmung vor dem Qualifying beeinflussen.