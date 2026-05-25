George Russell: Frust und Kopfstütze, Strafe und Wut

George Russell hat nach seinem Sieg im Sprint beim Großen Preis von Kanada in Montreal große Hoffnungen auf den Sieg im Rennen am Sonntag gehabt. Doch es kam anders. Über 30 Runden beharkten sich Russell und Antonelli auf höchstem Niveau, schenkten sich nichts. Aber dann ging plötzlich gar nichts mehr. Die Technik am Wagen streikte, Russell musste ihn an der Seite abstellen. Vor Wut riss er die Kopfstütze aus seinem Auto, feuerte sie während des laufenden Rennens auf den Asphalt. Danach hämmerte er noch mit seinen Händen auf die Motorhaube. Noch am Sonntagabend bestrafte die Formel 1 den WM-Zweiten. Das Urteil: 5000 Euro wegen gefährlichen Verhaltens, ausgesetzt zur zwölfmonatigen Bewährung.

Der Frust musste raus, dann musste die Kopfstütze raus! Nach seinem Sieg im Sprint beim Großen Preis von Kanada in Montreal hatte sich George Russell große Hoffnungen auf den Sieg im Rennen am Sonntag gemacht.

Damit wäre der WM-Kampf gegen seinen Teamkollegen Kimi Antonelli wieder weit offen gewesen. Doch es kam anders! Über 30 Runden beharkten sich Russell und Antonelli auf höchstem Niveau, schenkten sich nichts. Aber dann ging beim W17 des Briten plötzlich gar nichts mehr.

Die Technik am Wagen streikte, Russell musste ihn an der Seite abstellen. Vor Wut riss der Silberpfeil-Pilot die Kopfstütze aus seinem Auto, feuerte sie während des laufenden Rennens auf den Asphalt. Danach hämmerte er noch mit seinen Händen auf die Motorhaube. Noch am Sonntagabend bestrafte die Formel 1 den WM-Zweiten.

Das Urteil: 5000 Euro wegen gefährlichen Verhaltens, ausgesetzt zur zwölfmonatigen Bewährung. Bei einem geschätzten Jahresgehalt von 30 Mio. Euro ein Klacks. Und trotzdem ist Russell reumütig.

In der Urteilsbegründung der Kommissare (Verstoß gegen Artikel 12.2.1.h des Internationalen Sportgesetzes der Fia) heißt es: „Die Sportkommissare hörten den Fahrer des Autos Nr. 63 (Russell/d. Red. )sowie einen Teamvertreter an und prüften Videoaufnahmen. Der Fahrer erklärte, dass er äußerst frustriert gewesen sei, weil er das Rennen nicht beenden konnte.

Er zeigte sich im Nachhinein beschämt über sein Verhalten. Dazu entschuldigte er sich bei den Sportkommissaren. Und räumte ein, dass er kein gutes Vorbild gewesen sei. Deshalb bot er an, sich öffentlich zu entschuldigen.

Die Sportkommissare nahmen dies zur Kenntnis und akzeptierten seine Entschuldigung.

“Widerruf Tracking und CookiesNoch schlimmer für Russell – während er nur zuschauen konnte, holte sein Teamkollege Antonelli den Sieg in Montreal. Der Italiener hat jetzt 43 Punkte Vorsprung in der WM-Wertung. Nächstes Rennen: am 7. Juni in Monte Carlo





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