George Russell sieht Mercedes dank der Reifenwahl in Katar strategisch im Vorteil gegenüber McLaren, warnt allerdings vor enormem mechanischem Reifenverschleiß

George Russell sieht Mercedes dank der Reifenwahl in Katar strategisch im Vorteil gegenüber McLaren, warnt allerdings vor enormem mechanischem Reifenverschleißbeim Großen Preis von Katar 2026 nicht nur aufgrund der überlegenen Performance in der Favoritenrolle, sondern auch hinsichtlich der Reifenstrategie.

Während McLaren für das Rennen noch zwei Medium-Sätze und einen Hard-Satz zur Verfügung hat, setzt Mercedes auf die umgekehrte Kombination. Russell vermutet, dass sich der härteste Reifen im Rennen als die bessere Wahl herausstellen könnte.

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", erklärt der Polesetter nach dem Qualifying auf dem Lusail International Circuit. "Sie haben zwei Mediums und einen Hard. Wir haben zwei Hards und einen Medium. Wir sind den Hard noch nicht gefahren, aber wir haben das Gefühl, dass der harte Reifen vielleicht der beste Reifen sein könnte.