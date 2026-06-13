George Russell holt Pole Position in Barcelona und sendet Lebenszeichen im Titelrennen

Mercedes-Pilot George Russell sichert sich die Pole Position beim Großen Preis von Barcelona und schlägt dabei seine Teamkollegen Lewis Hamilton und Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg feiert bei Audi einen Meilenstein mit dem erstmaligen Einzug ins Q3-Finale. Charles Leclerc crasht schwer im Qualifying, bleibt aber unverletzt.

George Russell sichert sich die Pole Position beim Großen Preis von Barcelona und sendet ein starkes Signal im Titelkampf. Der Mercedes -Pilot setzte sich im Qualifying gegen seine Teamkollegen Lewis Hamilton und den neuen Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli durch, die die Plätze zwei und drei belegten.

Russell, der in den vorherigen Rennen von technischen Ausfällen und Teamfehlern gebeutelt war, zeigte sich nach der Leistung erleichtert: "Es fühlt sich gut an, den Grove wieder zu haben.

" Mit der Pole Position in Barcelona steht Russell historisch schon sehr gut da, denn in den bisher 14 auf diesem Kurs ausgetragenen Grands Prix startete der spätere Sieger bis auf eine Ausnahme immer aus der ersten Reihe. Die einzige Ausnahme war 2016, als die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg kollidierten und damit den berüchtigten "Krieg der Sterne" einleiteten. Neben Russell hatte auch Nico Hülkenberg Grund zur Freude.

Der Audi-Pilot erreichte zum ersten Mal in dieser Saison den finalen Q3-Abschnitt des Qualifyings und belegte am Ende einen starken sechsten Platz. Dies ist ein besonderer Meilenstein für Hülkenberg, der zuvor sechsmal als Elfter knapp den Einzug in die letzten Entscheidungsrunde verpasst hatte.

Zudem konnte er seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto im Duell schlagen. Ganz anders die Stimmung bei Ferrari: Charles Leclerc crashte im finalen Qualifying-Abschnitt in Kurve vier schwer, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug mit Wucht in die Leitplanke ein. Glücklicherweise blieb der Monegasse unverletzt, sein Fahrzeug jedoch erlitt deutliche Schäden. Leclerc selbst konnte das Aus nur schwer erklären und war sichtlich frustriert über den Fehler, der ihn die Chance auf eine gute Startposition kostete





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