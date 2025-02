George Russell: Mercedes leidet in Baku unter Abtriebsmangel

George Russell zeigte sich trotz des fünften Platzes im Qualifying für den Großen Preis von Baku mit der Performance seines Mercedes unglücklich. Der Rückstand zur Pole-Position sei zu groß, erklärte der Brite. Die Mercedes-Fahrer scheinen mit Abtriebsmangel zu kämpfen.

George Russell im Qualifying in Baku die fünftschnellste Runde gefahren, zeigte sich aber nach dem Training dennoch unzufrieden. Der Brite erklärte: „Mehr als eine Sekunde von der Pole-Position entfernt zu sein, ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist wahrscheinlich der größte Rückstand, den wir in diesem Jahr gesehen haben.“ Russell räumte ein, dass die Strecke knifflig sei und man noch viel Arbeit vorhabe.

„Die Runde fühlte sich gut an, das Auto fühlte sich gut an, aber der Rückstand ist es natürlich nicht.“ Es sei ein Balanceakt, den nötigen Abtrieb zu finden, sagte Russell. „Wir wissen, dass viel Abtrieb vorhanden ist, aber wir wissen nicht, wie wir ihn herausholen können.“Russell fuhr eine schnelle Runde von 1:42,712 und qualifizierte sich damit für den fünften Platz. Sein Teamkollege Lewis Hamilton musste sich mit dem siebten Platz begnügen. Pierre Gasly fuhr eine starke Runde und platzierte sich zwischen den beiden Mercedes-Piloten. Russell betonte, dass das Auto in den Kurven gut sei, aber auf den Geraden sei es schwierig. Er erwähnte die harten Bodenwellen und die schlechte Sicht in der Bremszone.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 GEORGE RUSSELL MERCEDES BAKI QUALIFYING

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

George Russell/Kimi Antonelli: Mercedes 24. Februar​Der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz hat bestätigt, wann wir den neuen Silberpfeil des Engländers George Russell und des Italieners Kimi Antonelli zu sehen bekommen – am 24. Februar.

Weiterlesen »

George Russell (Mercedes): «Das war absolut brutal»​Der Engländer George Russell (26) hat die Formel-1-WM 2024 als Sechster abgeschlossen und zwei Siege eingefahren, in Österreich und Las Vegas. Der Mercedes-Fahrer sagt, was er 2025 besser machen will.

Weiterlesen »

George Russell (Mercedes): Bottas als Ferrari-Spion​Der 26-jährige Engländer George Russell spricht über seine neue Rolle als Team-Leader, über Kimi Antonelli und über Ferrari-Erkenntnisse, die Mercedes-Rückkehrer Valtteri Bottas mitbringt.

Weiterlesen »

George Russell übernimmt die Führung bei MercedesNach dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari übernimmt George Russell die Führungsrolle beim Mercedes-Werksteam. Der Brite blickt mit Zuversicht auf die kommende Saison und glaubt an den Erfolg des Teams. Sein neuer Teamkollege ist der Formel-1-Rookie Kimi Antonelli.

Weiterlesen »

Lewis Hamilton/George Russell: Wieso wartet Mercedes?Mercedes-Benz tritt 2022 in der Formel 1 mit den beiden Engländern Lewis Hamilton und George Russell an. Teamchef Toto Wolff sagt, wieso das noch nicht offiziell verkündet werden kann.

Weiterlesen »

Russell/Bottas (Mercedes): Aus Feind wird Freund​In Imola 2021 gerieten Mercedes-Junior George Russell und der damalige Mercedes-Stammfahrer Valtteri Bottas heftig aneinander und sparten danach nicht mit gegenseitigen Beschuldigungen. Heute ist alles anders.

Weiterlesen »