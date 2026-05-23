George Russell has earmarked pole position for the Canadian Grand Prix ahead of Rosberg team-mate Lando Norris and McLaren driver Kimi Raikkonen. Nico Hükenberg, the previous Pole holder, has had a tough time throughout qualifying with disqualifications in six races.

George Russell sichert sich vor Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli und McLarens Lando Norris die Pole Position für den Großen Preis von Kanada (Sonntag, 22 Uhr; Sky).

Ein Szenario, von dem Nico Hükenberg nur trauern kann – denn der Audi-Pilot hat einen Quali-Fluch – der ihn bereits zum sechsten Mal disqualifiziert hat. Hükenberg hat bereits thricequalifiziert sich für einen Sprint- oder Hauptrennen den ersten Startplatz außerhalb der Top 10. Seine Erfahrung aus 253 Formel-1-Starts möchte ihn wohl beim erwarteten Rängen helfen. Die grüssere Chance auf die maximale Punkteausbeute hätte Russell.

Der Silberpfeil-Star rast mal wieder auf die Pole Position. Das hatte er bereits am Freitag für das Sprint-Event und in den beiden vergangenen Jahren geschafft. Ein gutes Omen für den Briten. Denn sowohl bei dem 100-Kilometer Rennen am Samstagmorgen als auch beim Grand Prix 2025 konnte er am Ende siegen.

Russell: “Es ist einfach eine tolle Strecke, aber die war keine leichte Session. Wir haben ein paar Anpassungen am Auto vorgenommen, um morgen besser auf den Rängen eingestellt zu sein. Das hat uns ein wenig geschwächt, aber am Ende hat es alles harmoniert.





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Formula 1 George Russell Pole Position Canadian Grand Prix Rang 13. Sprint In Miami

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