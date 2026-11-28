George Russell erkämpft die Pole Position für den Großen Preis von Katar. Kimi Antonelli kritisiert die Startreihenfolge, während Nico Hülkenberg enttäuscht bleibt.

George Russell (28) hat das Qualifying für den Großen Preis von Katar am Sonntag mit der Pole Position beendet. Der britische Mercedes -Pilot nutzte die Chance auf der Strecke, um Teamkollege Kimi Antonelli (20) zu schlagen. Russell drückte seine Freude über das Fahrzeugverhalten aus und bedankte sich bei der Crew für die hervorragende Arbeitsleistung während der Session.

Streit um Startreihenfolge im Mercedes Team

Während Russell jubelte, blieb die Reaktion von Kimi Antonelli deutlich verhalten. Der italienische Weltmeister-Sensation kritisierte öffentlich den Prozess im Team. Antonelli gab per Funk durch, dass das Team seine Anfragen nicht beachtet habe, und forderte eine sofortige Besprechung der Vorfälle. Er gab zu, dass Russell einen guten Job gemacht habe, er selbst jedoch Probleme im zweiten Streckenabschnitt hatte. Dennoch betonte er, dass er als Zweiter hätte ausgehen sollen, aber das Team ihn zuerst auf die Strecke geschickt habe.

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Diese Entscheidung des Teams sorgte für Unmut, da die Startreihenfolge im Qualifying direkten Einfluss auf die strategische Positionierung hat. Antonelli befürchtete, dass der Vorsprung von Russell ihm unerwünschten Windschatten beschert hätte. Seine Worte zielten darauf ab, Transparenz in den Entscheidungsprozess des Engineering-Teams zu bringen, statt sich einfach der Reihenfolge zu fügen. Es handelte sich weniger um Weltmeister-Allüren als um eine fachliche Auseinandersetzung um die beste Rennstrategie.

Russell feiert Vergeltung nach Streit mit Verstappen

Die Pole Position stellt für George Russell eine doppelte Genugtuung dar. In den vergangenen Tagen stand der brite im Zentrum einer öffentlichen Kontroverse mit Red-Bull-Star Max Verstappen (29). Der viermalige Weltmeister hatte Russells Saison als katastrophal bezeichnet und klar gemacht, dass der Mercedes-Pilot ihm nicht das Wasser reichen könne. Der Erfolg im Qualifying dient als direkte Antwort auf diese verbalen Angriffe.

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Die emotionale Balance im Mercedes-Werksteam wirkt somit zerrissen. Einerseits feiert der erfahrene Brite seinen persönlichen Sieg und beweist seine Form. Andererseits zeigt die Reaktion des italienischen Nachwuchsfahrers, dass das Teamintern unter Druck steht. Die Dynamik zwischen den beiden Fahrern wird den Fokus für das Rennen am Sonntag stark prägen, da nun beide Motivationsschübe durch die letzten Ereignisse bekommen haben.

Nico Hülkenberg enttäuscht mit Platz 16

Auch für Nico Hülkenberg (38) verlief der Tag eher enttäuschend. Nachdem die Audis im Training Hoffnung auf einen Startplatz in den Top-10 geweckt hatten, blieb diese Leistung im Qualifying aus. Hülkenberg muss das Rennen als 16. beginnen. Die erwartete Performance der Konkurrenz aus dem deutschen Lager konnte nicht gehalten werden.

Gabriel Bortoleto zeigte im Vergleich dazu eine bessere Leistung. Der junge Pilot startet als Zwölfter ins Rennen und verkürzt damit das teaminterne Zeitfahr-Duell auf 10:12. Diese Position gibt dem Brasilianer eine realistische Chance auf Punkte beim vorletzten Grand Prix der Saison. Während Russell und Antonelli ihre Auseinandersetzungen austragen, kämpft Hülkenberg darum, seine Form aus dem Training in die Renndistanz zu retten.