George Russell sichert sich Pole-Position beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona

Mercedes-Pilot George Russell dominiert das Qualifying zum Großen Preis von Katalonien in Barcelona und erobert die Pole Position. Sein Teamkollege Kimi Antonelli, WM-Spitzenreiter, muss sich mit dem dritten Platz begnügen, während Charles Leclerc nach einem Unfall ausscheidet. Nico Hülkenberg erreicht erstmals im Audi das Q3.

Der britische Formel-1-Pilot George Russell hat sich beim Großen Preis von Spanien in Barcelona eindrucksvoll zurückgemeldet und sich die Pole Position gesichert. Mit einer Bestzeit von 1:14,679 Minuten im Qualifying verwies er nicht nur seinen Mercedes -Teamkollegen Kimi Antonelli auf die Plätze, sondern unterstrich auch die anhaltende Dominanz des Mercedes -Teams in dieser Saison.

Für Antonelli bedeutet das dritte Ergebnis in der Startaufstellung eine ungewöhnliche Position: Erstmals in diesem Jahr wird er nicht aus der ersten Startreihe in ein Rennen gehen. Der Rekordweltmeister, der zuletzt fünf Grand Prix in Folge gewonnen hatte, musste sich mit drei Zehntelsekunden Rückstand zufriedengeben. Der Abstand in der WM-Wertung bleibt dennoch beträchtlich, auch wenn Antonelli weiterhin mit klarem Vorsprung führt.

Seine Teamkollegen Lewis Hamilton und George Russell liegen mit 66 beziehungsweise 68 Punkten Rückstand auf den Plätzen zwei und drei der Fahrerwertung. Russell, der seit vier Rennwochenenden nicht mehr auf dem Podest stand, kann sich mit der Pole-Position jedoch Hoffnungen auf seinen ersten Sieg seit drei Monaten machen. Das Qualifying in Barcelona bot jedoch nicht nur Spitzenleistungen, sondern auch dramatische Momente.

Charles Leclerc im Ferrari verlor in der entscheidenden Phase die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug mit großer Wucht und beinahe frontal in die Streckenbegrenzung ein. Der Monegasse konnte das Auto zwar eigenständig verlassen, war damit jedoch vorzeitig aus der Zeitenjagd ausgeschieden. Sein Ausfall führte zu einer Unterbrechung des letzten Qualifying-Abschnitts, wodurch auch die Bedingungen für die verbliebenen Piloten beeinflusst wurden. Eine positive Überraschung des Tages war Nico Hülkenberg im Audi.

Erstmals in dieser Saison schaffte es der Deutsche in den letzten Abschnitt der besten zehn, das Q3. Hülkenberg hatte seit Saisonbeginn kontinuierlich an dieser Grenze gekämpft und war bei vier der bisherigen sechs Rennen als Elfter denkbar knapp an der Qualifikation für Q3 gescheitert. In Barcelona reichte es schließlich zum neunten Startplatz, wobei auch der Ausfall Leclercs eine Rolle spielte. Die Leistung zeigt den Aufwärtstrend des Audi-Teams, das in seiner ersten Saison als Werksteam zunehmend konkurrenzfähiger wird.

Mercedes geht als Favorit in das Rennen am Sonntag. Das Team hat bislang jeden Grand Prix dieser Saison gewonnen, und die Pole-Position durch Russell untermauert den Anspruch, auch in Katalonien die Nase vorn zu haben. Gleichzeitig ist der Druck auf Antonelli gestiegen, der nach seiner bisher so starken Saison erstmals aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen muss.

Die Strecke in Barcelona mit ihren schnellen Kurven und der langen Start-Ziel-Geraden bietet jedoch auch Chancen für Überholmanöver, sodass das Rennen trotz der klaren Ausgangslage spannend bleiben könnte. Die Fans können sich auf einen actionreichen Großen Preis freuen, der live im Fernsehen, im Livestream und im Ticker verfolgt werden kann





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