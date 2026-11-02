George Russell verlässt die Rennstrecke in Mexiko ohne Pressekonferenz. Sein Teamkollege Kimi Antonelli feiert den historischen WM-Titel bei Mercedes.

Der britische Formel-1-Pilot George Russell verließ die Rennstrecke Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko -Stadt abrupt durch den Hinterausgang, nachdem sein Teamkollege Kimi Antonelli den historischen Meistertitel gefeiert hatte. Russell beendete das Rennen als Sechster und verlor dabei den zweiten Platz in der Fahrerwertung. Diese unangenehme Situation führte dazu, dass der 28-jährige Fahrer keine Pressekonferenz am Samstag gab, während sein 20-jähriger Weggefährte im Rampenlicht stand.

Plötzlicher Abgang von der Rennstrecke

Die Nachricht über Russells Fehlen in der Medienzone wurde kurz nach Ende des Rennens verbreitet. Um 17:24 Uhr Ortszeit, was 0:24 Uhr deutscher Zeit entspricht, gab das Mercedes-Team eine kurze Pressemitteilung an die Journalisten heraus. Darin hieß es, dass George an diesem Tag nicht für Interviews zur Verfügung stehen würde. Das Team bat um Verständnis für die kurzfristige Absage und versprach, dass wichtige Aussagen des Fahrers im Nachhinein im offiziellen Newsletter veröffentlicht werden würden. Diese Entscheidung markierte einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Erwartungen an die Pressepräsenz.

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Ein Jahr der enttäuschenden Erwartungshaltung

Es handelt sich um eine äußerst bittere Saison für George Russell, der vor dem ersten Rennen der Weltmeisterschaft als der große Favorit auf den Titel gehandelt wurde. Unter Experten bestand breiter Konsens darüber, dass Mercedes das beste Auto im Feld gestellt hatte. Russell, der seit 2019 für das Team an den Start geht, schien aufgrund seiner Erfahrung und der Fahrzeugleistung klar im Vorteil gegenüber Antonelli zu sein. Letzterer befand sich erst in seiner zweiten Saison in der Königsklasse des Motorsports und hatte im Jahr 2025 lediglich den siebten Platz in der Gesamtwertung belegt.

Der Saisonauftakt in Australien verlief für Russell zunächst wie geplant. Er konnte das Rennen für sich entscheiden und zeigte somit die Stärke des Fahrzeugs. Doch diese Anfangserfolge sollten sich als trügerisch erweisen. In den folgenden Wochen musste Russell mit ansehen, wie Antonelli fünf Rennen in Folge gewann. Dieser Lauf führte dazu, dass der junge Italier in der Fahrerwertung immer weiter davonzog und den Rückstand auf den Titel schnellstens aufholte.

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Offene Worte in der Vorwoche

Noch in der Pressekonferenz am Freitag, kurz vor dem Rennen in Mexiko, zeigte Russell sich optimistisch und reflektierend. Er gab zu, in diesem Jahr mehr über sich selbst gelernt zu haben, als ihm lieb war. Dennoch betonte er, dass dieses Jahr seine gesamte Karriere nicht definieren würde. Er versicherte, dass ihn die aktuellen Umstände nicht brechen würden. Im Gegenteil, wenn die Situation überhaupt etwas mit ihm anstellen würde, würde sie ihn stärker machen. Diese Worte stehen nun in einem schmerzhaften Kontrast zu den Ereignissen des folgenden Tages.

Nur zwei Tage später erfolgte der unschöne Abgang von der Strecke. Russell verließ das Gelände, ohne sich mit der internationalen Medienlandschaft auseinanderzusetzen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass er den zweiten Platz in der Fahrerwertung an Antonelli abgeben musste. Der Verlust dieses Platzes war nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch belastend, da er den direkten Kampf um die Podiumsplätze in der Meisterschaft ein Ende fand.

Reaktion des Teamchefs Toto Wolff

Toto Wolff, der Boss von Mercedes, reagierte direkt auf die Situation. Er äußerte, dass George Russell offensichtlich am Boden zerstört sei. Wolff lobte die sportliche Ehre des Briten, der nach dem Rennen zu Kimi Antonelli gegangen war, um ihm zu gratulieren. Dies zeuge von guter Manieren trotz der eigenen Niederlage. Wolff erklärte weiter, dass Russell gerade eine sehr schwere Zeit durchmache und er persönlich viel bei ihm sei. Die Situation sei sehr, sehr schwer zu verkraften für den Fahrer.

Weiter führte Wolff aus, dass es völlig verständlich sei, wenn er keine Medienarbeit leisten wolle und die Strecke verlasse. Er hätte im Gegenteil überrascht gewesen, wenn Russell geblieben wäre. Das Team habe ihm das Einverständnis gegeben, die Strecke vorzeitig zu verlassen. Die Unterstützung des Management steht im Fokus, während die mediale Auseinandersetzung vorerst ausgesetzt wird, um dem Fahrer Raum zur Verarbeitung zu geben.