George Russell verlässt Strecke nach Antonellis Titel

Nach Kimi Antonellis WM-Titel in Mexiko verließ George Russell emotional die Rennstrecke. Der Mercedes-Pilot blickt auf eine schwere Saison zurück und gratuliert seinem Teamkollegen.

Der neue Weltmeister Kimi Antonelli feierte seinen Triumph am Sonntag in Mexiko, doch die Feier wurde von einer dramatischen Szene überschattet. Nachdem der 20-jährige Mercedes -Fahrer seine Krönung perfekt gemacht hatte, verschwand sein Teamkollege George Russell fluchtartig von der Bildfläche. Der 28-Jährige verließ die Rennstrecke eilig und fehlte sogar beim gemeinsamen Siegerfoto in der Garage, was die tiefe Enttäuschung des Briten verdeutlichte.

Emotionaler Rückzug von George Russell

Russell startete als großer Favorit in die Saison und gewann das erste Rennen in Melbourne. Doch im weiteren Verlauf musste er miterleben, wie sein jüngerer Kollege einen Grand Prix nach dem anderen gewann und ihn deutlich distanzierte. Aktuell kämpft Russell nur noch um Platz zwei in der Fahrerwertung. Er liegt elf Punkte hinter Max Verstappen von Red Bull und neun Punkte hinter Lewis Hamilton von Ferrari. Diese Entwicklung wird als Desaster-Saison für den Mercedes-Piloten gewertet.

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Toto Wolff zeigt volles Verständnis

Mercedes-Boss Toto Wolff reagierte unmittelbar auf den emotionalen Rückzug seines Fahrers. Wolff betonte, dass George Russell offensichtlich am Boden zerstört sei. Er würdigte die sportliche Geste, nach dem Rennen zu Antonelli zu gehen und ihm zu gratulieren, bevor er die Strecke verließ. Für Wolff war es verständlich, dass Russell keine Medienarbeit leisten wollte, da er eine sehr schwere Zeit durchmache. Er hätte es überrascht, wenn Russell geblieben wäre, und zeigte sich im Moment sehr bei seinem Fahrer.

Russell entschuldigt sich öffentlich auf Instagram

Inzwischen hat sich George Russell selbst über Instagram zu Wort gemeldet. Er beschreibt die Saison ehrlich als bergab gehend aufgrund von Pech und schlechten Leistungen. Es sei die erste Saison seiner Karriere gewesen, in der er mehr schlechte als gute Tage erlebt habe. Russell gibt zu, dass es schwer war, damit umzugehen und sich Woche für Woche wieder aufzurichten. Oft sei er verwirrt gewesen, aber er habe alles gegeben. Er stellt klar, dass 2026 nicht sein Jahr sein sollte.

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Gratulation an Antonelli und Blick in die Zukunft

Im direkten Anschreiben an seinen Teamkollegen gratuliert Russell Kimi Antonelli von ganzem Herzen zu einer unglaublichen Saison. Er ist der Überzeugung, dass Antonelli die Weltmeisterschaft wirklich verdient habe. Zum Abschluss blickt Russell auf die nahe Zukunft und verspricht, für den Rest dieser Saison und bis in die nächste hinein absolut alles zu geben. Sein Ziel ist es, zu der Leistung zurückzufinden, die er den Großteil seiner Karriere abrufen konnte, wobei er hofft, dass ein wenig Glück zurückkehrt.

Team unterstützt Russell trotz Strafe

Das Mercedes-Team hat Russell das Einverständnis gegeben, die Strecke vorzeitig zu verlassen. Dies geschah trotz der fälligen Strafe von 5000 Euro, die das Team für ihn bezahlte. Die Unterstützung durch das Management unterstreicht die schwierige psychologische Lage des britischen Fahrers. Während Antonelli den Titel feiert, muss Russell nun mit der Realität seiner aktuellen Formkurve umgehen und hoffen, dass er seine Performance in den kommenden Rennen wieder stabilisieren kann.