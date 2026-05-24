George Russell vs. Kimi Antonelli: Intense Duel in Montreal/Canada

The intense duel between George Russell and Kimi Antonelli in the Canadian Grand Prix, with Russell's eventual exit and Antonelli's fourth victory of the season.

keine Konkurrenz. Auch machen sich die beiden Silberpfeil-Piloten George Russell (28) und Kimi Antonelli (19) einfach selbst Konkurrenz – und wie! Über 30 Runden behaken sich die beiden spektakulär beim Rennen in Montreal/Kanada.

Dann scheidet Russell aus. Und Antonelli holt sich seinen vierten Sieg in dieser Saison. In Runde 6 überholt Russell den WM-Führenden Antonelli. Der Italiener verbremst sich und kann einen Crash gerade so verhindern.

In Runde 13 Teil II des packenden Duells um die Führung. Auch in Runde 17 berühren sich die beiden Rennwagen fast. Wenig später muss Antonelli den Notausgang nehmen. In Runde 30 ist es dann vorbei.

Nix geht mehr! Russell muss seinen Rennwagen abstellen. Vor Wut wirft er seine Kopfstütze auf die Strecke und schlägt mit den Fäusten auf die Motorhaube. Bradley Lord, der stellvertretende Boss von Mercedes bei Sky: „Das Auto hat sich einfach ausgeschaltet, nichts ging mehr.

Wir wissen noch nicht, warum.

" Zum Duell seiner Fahrer sagt er: „Das war vielleicht etwas zu spannend. Da ging der Blutdruck schon hoch.

" Und George Russell selbst sagt: „Der Motor ging auf dem Weg in die Kurve plötzlich aus. Mir fehlen etwas die Worte, ich bin frustriert.

"Zweiter wird Lewis Hamilton (41) im Ferrari vor Max Verstappen (28/Red Bull). Der Canadian Grand Prix beginnt mit einem Stotter-Start. Weil die Ampelanlage nicht funktioniert, werden die 22 Fahrer auf eine weitere Aufwärmrunde geschickt. Nur Arvid Lindblad (18) macht nicht mit.

Der Rookie kommt im Racing Bull am Start nicht vom Fleck. Er wird zurück in die Box geschoben. Weil das gegen die Fahrtrichtung geschieht, gibt es gleich noch eine Einführungsrunde. Als die Ampel dann endlich ausgeht, rast Weltmeister Lando Norris (26/McLaren) an Russell und Antonelli vorbei.

Übernimmt kurz die Führung. Aber dann holt ihn sein Rennstall rein – wegen der Regengefahr hatte sein Rennstall ihn in Intermediates auf die Strecke geschickt. Eine Fehlentscheidung! Nach zwei Runden bekommt er Medium-Reifen aufgezogen.

Lance Stroll (28/Aston Martin) startet aus der Boxengasse. Sein Team hatte vor dem Rennen Änderungen am Motor vorgenommen. In Runde 9 zieht Max Verstappen an Lewis Hamilton vorbei. Der siebenfache Weltmeister motzt am Funk: „Was ist denn hier los?

Ich habe einfach keine Power!

" Nico Hülkenberg (38), der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1, fährt zu schnell durch die Boxengasse, kassiert dafür eine Fünf-Sekunden-Strafe. Er wird 12. Oscar Piastri (25) arbeitet sich nach frühem Boxenstopp von hinten durchs Feld – und knallt in Runde 15 in Alex Albon (30). Für den Williams-Piloten geht es nicht weiter.

Piastri kassiert eine Strafe (zehn Sekunden). Isack Hadjar (21) verteidigt in Runde 34 mit allen Mitteln Platz 4 gegen Charles Leclerc (28) im Ferrari. Der Monegasse schimpft: „Das hätte fast ordentlich gekracht.

" Für Hadjar gibt es eine Zehn-Sekunden-Strafe. Drei Runden später ist für Sergio Pérez (36) im Cadillac Schluss – Schaden an der Reifenaufhängung





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Formula 1 George Russell Kimi Antonelli Canadian Grand Prix Duel Exit Victory

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