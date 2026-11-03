George Turner ist mit 91 Jahren gestorben. Der ehemalige Berliner Senator, Rektorenpräsident und Tagesspiegel-Kolumnist prägte als Agrarreformer die deutsche Hochschullandschaft nachhaltig.

Der emeritierte Agrarrechtler, Hochschullehrer und langjährige Berliner Senat or George Turner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der am 28. Mai 1935 in Insterburg in Ostpreußen geborene Gelehrte durchlief einen außergewöhnlichen Karriereweg, der ihn von einem Bauernsohn zu einem der einflussreichsten Köpfe der deutschen Wissenschaftspolitik führte. Turner hinterlässt ein Vermächtnis an Innovationen, Konflikten und tiefgreifenden Veränderungen im akademischen Bereich.

Frühe Prägung und akademischer Aufstieg

Turners Herkunft prägte seine Weltanschauung maßgeblich. Seine Eltern besaßen in Insterburg, das heute zur Oblast Kaliningrad in Russland gehört, ein landwirtschaftliches Anwesen. Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass er nicht im Alter von neun Jahren während der Flucht ums Leben kam. Diese früh gemachte Erfahrung motivierte ihn sein ganzes Leben lang zum Engagement für Geflüchtete, wobei er sich zuletzt intensiv für Menschen aus der Ukraine einsetzte. Obwohl er als Sohn eines Landwirts aus Trakehnen aufwuchs, sah er bereits als Kind keinen Berufsweg in der Landwirtschaft. Während seine Cousins Tiere liebten und gut reiten konnten, hatte Turner Angst vor großen Pferden und Hunden. Der entscheidende Impuls kam von seiner Mutter, die seinen Gymnasialbesuch durchsetzte. Dort ermutigte ihn ein Geschichts- und Erdkundelehrer, der ihm trotz einer Note von Zwei oder Drei das Selbstvertrauen gab, als "der da" in Erinnerung zu bleiben. Dieser Moment legte den Grundstein für seine spätere Durchsetzungskraft.

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Reformer auf höchsten politischen Ämtern

Seine akademische Karriere war geprägt von raschen Aufstiegen und reformerischem Ehrgeiz. Im Jahr 1970 wurde der 34-Jährige an der Universität Hohenheim der jüngste Universitätspräsident in Deutschland. Er lehrte Agrarrecht in Berlin und Bergrecht in Clausthal. Darüber hinaus übte er leitende Funktionen in den Gremien der Hochschullehrerschaft aus. Turner war sowohl Rektor der Landesrektorenkonferenz Baden-Württembergs als auch Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Als Berliner Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur, eine Funktion, die er von 1986 bis 1989 unter Eberhard Diepgen bekleidete, trieb er konkrete Infrastrukturelle Veränderungen voran. Zu seinen wichtigsten Errungenschaften in dieser Phase zählen die Gründung der West-Berliner Akademie der Wissenschaften, die Eröffnung des neuen Gebäudes für das Wissenschaftszentrum Berlin sowie die Berufung herausragender Wissenschaftler wie des Historikers Jürgen Kocka, der Berlin nachhaltig prägen sollte.

Public Intellectual und umstrittene Thesen

Neben seiner politischen Tätigkeit etablierte sich George Turner als bekannter Publizist. Er war langjähriger Kolumnist im Tagesspiegel und moderierte die Sendung "Treffpunkt Tagesspiegel" zur Bundestagswahl im September 2009 im Hotel Intercontinental. In diesem Kontext diskutierte er mit Experten wie Jürgen Falter von der Universität Mainz, Anja Kohl von der ARD-Börsenredaktion, Gerd Appenzeller vom Tagesspiegel, Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen und Thomas Kliche von der Universität Hamburg. Turner definierte akademische Exzellenz grundlegend anders als in späteren Jahren. Für ihn lag sie primär in den Köpfen der Menschen und nicht in den Organisationen oder bürokratischen Strukturen. Er forderte kürzere Studiengänge nach angloamerikanischem Vorbild und kritisierte die deutsche Hochschullandschaft scharf. Oft löste seine Kritik Ärger aus, da er Dinge ansprach, die anderen unangenehm waren. Er vertrat die Überzeugung, dass niemand die Wahrheit sage, und sah es daher als seine Pflicht an, dies zu tun. Seine berühmten "Turners Thesen" provozierten Diskussionen in der Wissenschaftspolitik, die Hochschulleitung und politischen Gremien gleichermaßen.

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Wissenschaftspolitik und historischer Kontext

Der Historiker Jürgen Kocka fasste Turners Leben und Wirken mit dem Begriff "Preuße, Professor, Public Intellectual" zusammen. Kocka betonte, dass Turner die Transformation Deutschlands verkörperte. Sein Werdegang spiegle die Entwicklung der Gesellschaft wider: Vom ostpreußischen Bauernjungen über den Macher im industriellen Baden-Württemberg zum Wissenschaftssenator in Berlin. Dieser Weg bildete den Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft und schließlich zur Wissensgesellschaft ab. Turner blieb dabei politisch parteilos, obwohl er von der CDU umworben wurde. Er bevorzugte offene Auseinandersetzungen und Streit in der Sache vor dem Austausch von bloßen Nettigkeiten. Sein Stil erforderte zwar eine gewisse Resistenz gegen Konflikte, bot aber auch die Chance, sich am Ende mit Lachen durchzusetzen. Er war ein Mensch, mit dem man gut streiten, aber auch gut vertragen konnte, solange es um die Sache selbst ging.

Nachlass und Bedeutung für die Zukunft

Turners Tod mit 91 Jahren schließt ein Kapitel der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Er hinterlässt nicht nur Bücher, die sich mit der endlosen Geschichte der deutschen Hochschulreformen beschäftigen, sondern auch eine Debatte über die Struktur des Wissenschaftssystems. Viele seiner Ideen, wie die Reform der Hochschullandschaft und die Kritik an zu kurz gedachten Lösungen, sind bis heute aktuell. Turner wies darauf hin, dass eine vorübergehende Lösung eines Problems oft an anderer Stelle ein neues aufwirft. Seine Haltung, sich nicht dem breitestmöglichen Konsens zu beugen, um die Wahrheit zu sagen, wird in der akademischen Welt weiterhin erinnert. Seine Erfahrung als Flüchtling und sein Engagement für aktuelle Krisen wie die Situation in der Ukraine zeugen von seiner anhaltenden gesellschaftlichen Sensibilität. Die Institutionen, die er mitgeprägt hat, sind ein ständiges Zeugnis seiner Vision.