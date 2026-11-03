George und Amal Clooney: Romantischer Kuss bei Benefizabend in New York

George und Amal Clooney sorgten bei einer Charity-Lesung in New York für Schlagzeilen. Nach zwölf Jahren Ehe zeigten sie sich innig und küssten öffentlich.

George Clooney und seine Ehefrau Amal Clooney zeigten sich am Sonntagabend, dem 1. November, bei einem exklusiven Benefizabend in New York City von ihrer romantishesten Seite. Bei dem öffentlichen Auftritt, der zunächst als rein geschäftliche Veranstaltung für eine Lesung des Theaterstücks Smear geplant war, vergaßen die beiden Prominenten auf ihre Zurückhaltung. Die Menschrechtsanwältin und der Hollywoodstar rückten auf der Bühne und im Publikum so nah aneinander, dass die intime Chemie zwischen ihnen nicht zu übersehen war. Das Publikum wurde Zeuge eines herzerwärmenden Moments, als das Ehepaar sich innig küsste.

Intime Momente bei Charity-Lesung Smear

Amal Clooney präsentierte sich an diesem Abend in einem eleganten, kurzen cremefarbenen Kleid, das sie mit einem Wildledermantel und schwarzen Overknee-Stiefel kombinierte. Ihr Ehemann George, der 65 Jahre alt ist, erschien im dunklen Anzug, der seine klassische Eleganz unterstrich. Sie begleiteten den Autor Clark Gregg, der 64 Jahre alt ist, zu der einmaligen Lesung seines Werks Smear . Die beiden waren den gesamten Abend über nicht voneinander zu trennen. Immer wieder gingen sie auf Tuchfühlung, sahen sich tief in die Augen und strahlten einander an, was Fotografen festhielten. Die aufgenommenen Bilder wirken wie Szenen aus einem romantischen Liebesfilm und dokumentieren eine tiefe Verbindung, die trotz des öffentlichen Trubels erhalten blieb.

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Rückblick auf die lange Ehe und Familie

Die sichtbare Zuneigung ist ein beinahe selbstverständlicher Bestandteil der Beziehung, die im September 2014 ihren offiziellen Anfang fand. Die Hochzeit der beiden wurde damals in Venedig groß gefeiert und war ein Medienereignis von internationalem Rang. Drei Jahre nach ihrer Heirat wurden die Eltern der Zwillinge Ella und Alexander, die am Sonntagabend neun Jahre alt sind. Dass der lange als einer der berühmtesten Junggesellen der Filmwelt geltende George Clooney einmal so vollständig in der Liebe und im Familienglück aufgehen würde, war für viele Beobachter nicht immer selbstverständlich. Sein Ruf als Ungebundener verblasste jedoch mit dem Kennenlernen Amals, der bekannten Rechtsanwältin für Menschenrechte.

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Finanzieller Rahmen und wohltätige Empfänger

Hinter dem romantischen Auftritt der Clooneys stand jedoch ein ernsthafter und gut finanzierter Zweck. Die Teilnahme an der einmaligen Lesung war nicht kostenlos; laut US-Medien zahlten die Gäste bis zu 5000 Dollar für ihre Eintrittskarten. Dieser Betrag entspricht umgerechnet etwa 4470 Euro. Die Einnahmen aus dem Abend kommen ausschließlich den gemeinnützigen Organisationen The States Project und The States Forum zugute. Diese Einrichtungen engagieren sich spezifisch auf politischer Ebene in den US-Bundesstaaten, was den Abend zu einer Mischung aus kulturellem Ereignis und politischem Fundraising machte. Das hohe Eintrittsgeld unterstreicht die Bedeutung, die den beiden Organisationen beigemessen wird, während gleichzeitig die öffentliche Präsenz des Ehepaares die Aufmerksamkeit auf die Anliegen lenkte.