Georgia Stanway wechselt vom FC Bayern zum Arsenal, Bayern-Direktorin würdigt die Spielerin emotional

Georgia Stanway (27) steht kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zum Arsenal. Die englische Nationalspielerin war 2022 von Manchester City nach München gekommen und wurde schnell zu einer der wichtigsten Spielerinnen im Team. In 127 Pflichtspielen erzielte sie 31 Tore und bereitete 29 Treffer vor. Viermal gewann sie mit Bayern die deutsche Meisterschaft. Bereits im Januar hatte sie ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Stanway würde mit ihrer Erfahrung, Robustheit und Torgefahr perfekt ins Profil passen. Die Engländerin zählt seit Jahren zu den prägenden Mittelfeldspielerinnen Europas. Bayern-Direktorin Bianca Rech würdigte die Spielerin bereits emotional. Stanways Abschied ist für Bayern und die Bundesliga bitter, da sie eine internationale Topspielerin verlässt, die Deutschland verlässt, und vermutlich Richtung Arsenal geht.

Georgia Stanway (27) steht kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zum Arsenal . Die englische Nationalspielerin war 2022 von Manchester City nach München gekommen und wurde schnell zu einer der wichtigsten Spielerinnen im Team.

In 127 Pflichtspielen erzielte sie 31 Tore und bereitete 29 Treffer vor. Viermal gewann sie mit Bayern die deutsche Meisterschaft. Bereits im Januar hatte sie ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Stanway würde mit ihrer Erfahrung, Robustheit und Torgefahr perfekt ins Profil passen.

Die Engländerin zählt seit Jahren zu den prägenden Mittelfeldspielerinnen Europas. Bayern-Direktorin Bianca Rech würdigte die Spielerin bereits emotional. Stanways Abschied ist für Bayern und die Bundesliga bitter, da sie eine internationale Topspielerin verlässt, die Deutschland verlässt, und vermutlich Richtung Arsenal geht





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