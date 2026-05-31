Georgien öffnet Stalins Weinkeller mit 40.000 Flaschen

Der Weinkeller von Josef Stalin in der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde geöffnet. Ein Teil der Sammlung stammt aus dem Besitz von Zar Alexander III. und dessen Sohn Nikolaus II. Die Sammlung soll versteigert werden, um eine Schule für Önologie zu gründen.

In der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde der Weinkeller von Josef Stalin geöffnet. Ein Teil der Sammlung stammt aus dem Besitz von Zar Alexander III. und dessen Sohn Nikolaus II.

In diesem lagern rund 40.000 seltene Flaschen aus Frankreich und Georgien, darunter einige aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die Sammlung soll versteigert werden, um mit den Einnahmen eine Schule für Önologie zu gründen. Dies berichtet der französische Nachrichtensender.

Ein großer Teil der Sammlung stammt laut BFM TV ursprünglich aus dem Besitz von Zar Alexander III. und dessen Sohn Nikolaus II. Nach dem von 1917 wurde der kaiserliche Weinvorrat von den Bolschewiki übernommen. Stalin, selbst gebürtiger Georgier und leidenschaftlicher Weinliebhaber, wurde später zum Verwalter dieser Bestände und ergänzte sie um seine bevorzugten georgischen Weine. Laut den Verantwortlichen soll die Auktion auch dazu beitragen, Georgien als wichtiges Land für Weinsammler international sichtbarer zu machen.

Das Land sieht sich selbst als Wiege des Weins mit einer rund 8000 Jahre alten Weintradition. Die außergewöhnlichen Erhaltungsbedingungen, vollständig intakt und gut verschlossen, ermöglichten es, dass der Wein seinen natürlichen Zustand jahrhundertelang bewahrte





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