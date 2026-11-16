Georgien: Verfassungsgericht prüft Verbot von fünf Oppositionsparteien

Das georgische Verfassungsgericht prüft in Batumi, ob die Regierungspartei den Verbot von fünf Oppositionsparteien durchsetzen kann. Tausende Demonstranten in Tiflis protestieren gegen die autoritäre Wende.

Das georgische Verfassungsgericht hat am 21. Oktober in Batumi an der Schwarzmeerküste die Anhörungen zu einem spektakulären und politisch hochbrisanten Antrag aufgenommen. Die regierende Partei Georgischer Traum unter Premierminister Irakli Kobachidse strebt damit das vollständige Verbot von fünf oppositionellen Parteien an. Dieses Verfahren markiert einen der tiefsten Einschnitte in die seit langem als demokratische Hoffnungsträgerin geltende politische Landschaft Georgiens und hat in der Hauptstadt Tiflis sowie in anderen Landesteilen massive Bürgerproteste ausgelöst.

Das juristische Vorgehen gegen die Opposition

Die Regierung hat den Antrag zur Sperrung der oppositionellen Kräfte bereits seit über einem Jahr im Stillen vorbereitet und im Oktober 2025 mit der Nennung der drei größten Gegner begonnen. Später wurden weitere zwei Gruppierungen hinzugefügt, sodass nun insgesamt fünf Parteien vor dem Richterstuhl in Batumi stehen müssen. Premierminister Kobachidse begründet dieses Vorgehen damit, dass die Opposition das politische System des Landes mit einem als verfassungswidrig eingestuften Geist infiziert habe und kontinuierlich auf Sabotage ausgelegt sei.

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Zu den zentralen Zielen dieses Rechtsanspruchs gehört die pro-westliche Vereinte Nationale Bewegung (VNB). Diese Partei prägte die georgische Politik entscheidend, bevor sie im Jahr 2012 durch den Georgischen Traum abgelöst wurde. Die aktuelle Regierung wirft der VNB vor, zwischen 1994 und 2012 ein kriminelles Regime geführt zu haben. Dieselben schwerwiegenden Anschuldigungen richtet die Regierung gegen die vier weiteren, später entstandenen Gruppierungen, die ebenfalls vom Verbot bedroht sind.

Interne Konflikte und gespaltenes Oppositionslager

Trotz der gemeinsamen Bedrohung durch die Staatsmacht zeigt das oppositionelle Lager deutliche Risse, was die Einheitlichkeit des Widerstands beeinträchtigt. Giorgi Gacharia, der Vorsitzende der Partei Für Georgien, versuchte vor Gericht, eine getrennte Prüfung seiner Bewegung zu erwirken, um sich von den anderen angeklagten Parteien abzugrenzen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, und der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Georgian Young Lawyers' Association, Tamar Oniani, erklärte, dass diese Gruppierung derzeit noch nicht als bedeutend genug für eine gesonderte Behandlung eingestuft wird.

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Salome Surabischwili, die bis Dezember 2024 als letzte Oppositionspräsidentin amtierte, reagierte ablehnend auf Gacharias Strategie. Sie interpretiert das Vorgehen als opportunistischen Annäherungsversuch an die Regierungspartei. Diese internen Spannungen spüren auch die Demonstranten am Rande der Proteste. Bei früheren Marschen kam es wiederholt zu heftigen Wortgefechten zwischen Unterstützern des inhaftierten Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili und Anhängern der Föderalisten, die teilweise aus der VNB hervorgegangen sind.

Massive Proteste und internationale Beobachtung

An einem Sonntag im späten Oktober sammelten sich Zehntausende Menschen in Tiflis, um gegen den politischen Kurs ihres Landes zu demonstrieren. Schüler, Studentinnen und ältere Bürger versammelten sich vor der Staatlichen Universität und zogen dann in Richtung Parlament. Die Menge war durchsetzt mit der rot-weißen georgischen Nationalflagge sowie den Farben der Europäischen Union und der Ukraine. Bei den Kundgebungen wurden die georgische Nationalhymne und die Ode an die Freude gesungen, was die europäisch ausgerichtete Identität der Protestierenden unterstrich.

Die Regierung verweist in ihrer Argumentation gerne auf Debatten um Parteiverbote in anderen europäischen Staaten wie der Ukraine, Moldau oder Deutschland. Sie beruft sich dabei auf das liberale Konzept der wehrhaften Demokratie, um ihr Vorgehen zu legitimieren. Allerdings befürchten Experten, dass die Konsequenzen weit über die fünf direkt benannten Parteien hinausgehen könnten. Einige Beobachter werden im Antrag sogar namentlich genannt, sind aber bisher nicht formell Teil des Verfahrens.

Zukünftige Risiken für die Zivilgesellschaft

Gvantsa Danelia von Transparency International in Georgien warnt davor, dass Mitglieder verbotener Parteien zu politischen Verfolgten werden könnten. Sie erklärt, dass das Verfassungsgericht innerhalb von zwei Wochen neue Parteien verbieten könnte, die ähnliche Aktivitäten, Ziele oder Mitglieder aufweisen. Ein solches Gesetz hat die Regierungspartei bereits verabschiedet, was die Parlamentswahlen 2028 in den Fokus rückt.

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Viele Analysten halten es für möglich, dass nach möglichen Verboten nur noch wenige, von der Regierung inszenierte Schein-Oppositionsparteien zur Verfügung stehen werden, ähnlich wie im politischen System Russlands. Das Europäische Parlament beobachtet die Entwicklungen in Batumi und Tiflis daher aus Brüssel mit großer Sorge. Die Gefahr besteht, dass sich das einst als demokratischer Leuchtturm in der Region geltende Georgien in einen autokratischen Einparteienstaat verwandelt.