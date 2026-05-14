Ein Bundesgericht in Brooklyn verurteilte Michail Chkhikvishvili, einen osteuropäischen Neonazi-Terrornetzwerksführer, zu 15 Jahren Haft, weil er versuchte, in New York jüdische Kinder zu töten lassen. Chkhikvishvili hatte sich bereits im November schuldig bekannt, Informationen über die Herstellung von Bomben und Rizin verbreitet zu haben.

Michail Chkhikvishvili (22), Anführer eines osteuropäischen Neonazi-Terrornetzwerk s, wollte in New York jüdische Kinder töten lassen. Dazu sollte ein als Santa Claus (dt. : Nikolaus oder Weihnachtsmann) verkleideter Scherge vergiftete Süßigkeiten verteilen.

Doch der Georgier engagierte ausgerechnet einen verdeckten FBI-Ermittler als Weihnachtsmann. Jetzt wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ein Bundesgericht in Brooklyn verurteilte "Commander Butcher", so der Kampfname Chkhikvishvilis, u.a. wegen Anstiftung zu Hassverbrechen. Der Georgier hatte nach Überzeugung der Richter versucht, andere für gewalttätige Angriffe gegen Juden und ethnische Minderheiten zu rekrutieren





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