Georgina Fleur: Vom Dschungelcamp zur Influencerin in Dubai

Ein Porträt der Reality-TV-Persönlichkeit Georgina Fleur, die von ihrer Zeit beim Bachelor bis zum Sieg bei den Dschungellegenden und ihrem neuen Leben in Dubai reicht.

Georgina Fleur ist ein Phänomen der deutschen Reality-TV-Landschaft. Mit ihren knallroten Haaren, vollen Lippen und einem unvergleichlichen Temperament hat sie sich einen festen Platz in der Herzen der Zuschauer erspielt - oder zumindest in deren Schlagzeilen.

Ihren Durchbruch feierte sie 2012 bei der RTL-Kuppelshow Der Bachelor, wo sie um die Gunst von Paul Janke kämpfte. Auch wenn sie am Ende nicht die Auserwählte war, legte sie damit den Grundstein für eine bemerkenswerte Karriere vor der Kamera. Seitdem ist sie aus der deutschen Reality-Szene nicht mehr wegzudenken: Sei es im Dschungelcamp bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

, in der XXL-Show The 50 oder im Sommerhaus der Stars - Georgina sorgt stets für Unterhaltung und Diskussionsstoff. Doch ihr Leben ist nicht nur von Glamour und Kameras geprägt. Geboren 1990 in Heidelberg, wuchs sie in einem gutbürgerlichen Umfeld mit zwei Schwestern auf. Der Tod ihres Vaters im Jahr 2009 war ein schwerer Schicksalsschlag, der sie in eine Phase der Orientierungslosigkeit stürzte.

Sie stürzte sich in das Nachtleben, feierte exzessive Partys und suchte ihren Weg. Neben ihren Fernsehauftritten versuchte sie sich im Immobiliengeschäft, gründete ein Unternehmen, das sie jedoch nach zwei Jahren wieder verkaufte, und begann ein Kunstgeschichtsstudium. Auch als Model und DJ war sie aktiv, doch ihre wahre Berufung fand sie offenbar im Rampenlicht.

Ihre Teilnahme an verschiedenen Shows wie Der Bachelor, Ich bin ein Star - Das Dschungelcamp 2013 und später der Jubiläumsstaffel 2024, bei der sie sich endlich die Dschungelkrone holte, zeigen ihre Wandlungsfähigkeit und ihren Kampfgeist. Abseits der Kameras ist Georgina Fleur eine Frau voller Kontraste. Ihre Beziehung zu Kubilay Özdemir, mit dem sie eine Tochter hat, war von Höhen und Tiefen geprägt. Öffentlich berichtete sie von Gewaltausbrüchen in der On-off-Beziehung, was für zusätzliche Schlagzeilen sorgte.

Nach der Trennung zog sie sich zeitweise aus dem deutschen Fernsehen zurück und wanderte 2020 nach Dubai aus. In der Metropole am Persischen Golf führt sie ein luxuriöses Leben, das sie sich als Influencerin finanziert. Auf Instagram gewährt sie Einblicke in ihren Alltag mit ihrer kleinen Tochter, die ihr ganzer Stolz ist. Dabei zeigt sie sich oft von einer mütterlichen und bodenständigen Seite, die im Kontrast zu ihrem früheren Image als Drama-Queen steht.

Ihre jüngste Teilnahme an der Legenden-Staffel von Der Bachelor (seit April 2026) beweist jedoch, dass sie dem deutschen Publikum noch lange nicht entwachsen ist. Auf einem thailändischen Strand kämpft sie erneut um Anerkennung und ein Preisgeld von 50.000 Euro - ganz nach dem Motto: einmal Reality-Star, immer Reality-Star





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