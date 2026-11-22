Weil 'Pur'-Frontmann Hartmut Engler krank ist, fällt das geplante Special der 'Giovanni Zarrella Show' zu Ehren der Band aus, bei Sender und Produktionsfirma plant man stattdessen nun um und will eine reguläre Ausgabe der Show umsetzen.

Großes Umplanen bei der"Giovanni Zarrella Show" im ZDF: Eigentlich hätte bei der Ausgabe am Samstagabend auch"Pur" auftreten sollen. Daraus wurde aber nichts, weil Frontmann Hartmut Engler krankheitsbedingt absagen musste.

Hier haben das ZDF und die zuständige Produktionsfirma Bavaria Entertainment kurzfristig umplanen müssen, doch für die Verantwortlichen hinter der Show kommt es noch dicker. Eigentlich war für den 25. November die Aufzeichnung einer neuen"Giovanni Zarrella Show" angekündigt - und hier sollte es ganz dezidiert um"Pur" und ihre Hits gehen.

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Unter dem Titel"Abenteuerland - Ein Abend für Pur" wollte man die Band feiern, angekündigt waren Freunde und Wegbegleiter wie Peter Maffay, Johannes Oerding und Howard Carpendale, die auch die Hits der Band neu interpretieren sollten. Auch Anastacia, Delta Goodrem, Vanessa Mai und LEA sollten kommen. Nun muss wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Hartmut Engler auch dieses Special abgesagt werden. Die Aufzeichnung findet aber trotzdem statt, Bavaria und das ZDF wollen dann eine ganz reguläre Ausgabe der"Giovanni Zarrella Show" umsetzen.

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Personen, die schon Tickets erworben haben, sollten in Kürze vom Ticketanbieter kontaktiert werden - wohl auch, weil jetzt mehrere Käufer ihre Tickets zurückgeben wollen.

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"Wir wünschen Hartmut gute Besserung und schicken viel Amore", heißt es von den Macherinnen und Machern der ZDF-Show auf ihrem Instagram-Kanal. Dort wird"Pur"-Sänger Hartmut Engler mit folgenden Worten zitiert:"Es tut mir unendlich leid, dass ich krankheitsbedingt am Samstag nicht bei der Giovanni Zarrella Show und auch nicht beim PUR-Special in der kommenden Woche dabei sein kann. Diese Auftritt absagen zu müssen, fällt mir wirklich schwer. Ich setze alles daran, bald wieder topfit zu sein.

" Ende November wollten"Pur" eigentlich ihre Tour starten, hier laufen die Vorbereitungen aktuell wie geplant. URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/nachrichten/108654/geplantes_purspecial_der_giovanni_zarrella_show_faellt_aus/