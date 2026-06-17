Geplantes US-Iran-Abkommen: 300-Milliarden-Dollar-Fonds und weitreichende Zugeständnisse

Ein geleakter Entwurf eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran sieht einen privaten Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar sowie die Aufhebung aller Sanktionen vor. Die Vereinbarung stößt sowohl in den USA als auch im Iran auf massive Kritik und wird als transaktionales Geschäft mit innenpolitischen Risiken bewertet.

Das mögliche Abkommen zwischen den USA und dem Iran sieht einenprivaten Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes vor. Die Gelder sollen von privaten Investoren aus der Golfregion , den USA , Asien, Südamerika und Afrika kommen, nachdem alle Sanktionen aufgehoben und US-Truppen abgezogen wurden.

Zunächst sollen Kampfhandlungen und die Blockade der Straße von Hormus beendet sowie eingefrorene iranische Gelder freigegeben und der Ölexport erlaubt werden. Der Fonds ist als rein privates Instrument ohne staatliche Mittel konzipiert und soll in Energie, Logistik, Industrie und Transport investieren. Die Verhandlungen für das endgültige Abkommen, das den Iran zur Aufgabe jeglicher Atomwaffenambitionen verpflichten soll, sollen innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Die geplante Unterzeichnung ist für Freitag in der Schweiz vorgesehen.

Das Abkommen stößt in den USA auf heftige Kritik. Demokratische Politiker wie Senator Adam Schiff bezeichnen es als Kapitulation der Trump-Regierung, da der Iran umfassende wirtschaftliche Zugeständnisse erhalte, während die USA nur ein vages Versprechen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen bekämen. Auch innerhalb des Iran wird das Abkommen von vielen Menschen skeptisch bis ablehnend gesehen. Ein 40-jähriger Iraner befürchtet, es führe lediglich zur Fortsetzung der schlechten Lage vor dem Krieg.

Eine junge Iranerin kritisiert, die USA seien einen Kompromiss mit dem Mörder des iranischen Volkes eingegangen und hätten ihre Schwäche demonstriert. Politikwissenschaftler wie Christian Lammert von der FU Berlin bewerten den Deal als einen gesichtswahrenden Schritt für Trump, der in sein transaktionales Politikverständnis passe. Gleichzeitig birgt der Fonds innenpolitische Risiken, da er als indirekte Unterstützung des kritisierten Regimes gelesen werden kann. Im Vergleich zum Obama-Atomabkommen zeigt sich für Lammert eine Kontinuität im Austausch von wirtschaftlichen Anreizen gegen Sicherheitszugeständnisse.

Der Hauptunterschied liege weniger im Instrument als in der politischen Inszenierung: Wäre Obama multilaterale Diplomatie bevorzugt habe, würde Trump den Deal bilateral und als persönlichen Erfolg darstellen. Es handle sich somit weniger um einen Bruch als um eine Umdeutung ähnlicher Ansätze unter veränderten politischen Vorzeichen





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