In Gera bedrohten drei Männer Passanten mit Kettensägen. Die Polizei identifizierte einen Verdächtigen mit 2,28 Promille. Ein weiterer Vorfall mit einem Rollstuhlfahrer wird ermittelt.

Mehrere Menschen wurden am Donnerstagabend in der Stadt Gera in Thüringen von Kettensäge n bedroht. Drei Männer stiegen in einem Park aus einem Transporter, entnahmen die Maschinen dem Fahrzeug und starteten diese, um Passanten zu terrorisieren. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass die Täter ihre Forderungen durch die Drohung mit den gefährlichen Geräten durchzusetzen versuchten, nachdem die Zeugen ihre Fragen nicht beantworteten.

Details zur Tat und Festnahme

Ein 30-jähriger Mann wurde bei dem Zwischenfall aus nächster Nähe mit einer laufenden Kettensäge unter Druck gesetzt. Obwohl die Situation lebensgefährlich erschien, blieb niemand verletzt, da sich die Betroffenen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Die Polizei nahm daraufhin einen 43-jährigen Mann als einen der Tatverdächtigen fest. Bei einer Breathalyzer-Prüfung wurden bei dem Festgenommenen 2,28 Promille Alkohol im Blut gemessen.

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Paralleler Vorfall mit Rollstuhlfahrer

Gleichzeitig ereignete sich in derselben Umgebung ein weiterer Angriff auf einen 32-jährigen Rollstuhlfahrer. Ein bislang unbekannter Täter stieß den Mann, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Ob die Kettensägen-Bedrohung und der Stoßvorfall von denselben Tätern ausgehen, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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Ermittlungsansätze und Beteiligte

Mehr als 20 Polizisten der Polizeiinspektion Gera und der Bereitschaftspolizei aus Rudolstadt waren im Einsatz, um die Lage zu kontrollieren und Spuren zu sichern. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, darunter der Verdacht auf versuchte schwere Körperverletzung. Die Angegriffenen und die Angreifer gehörten unterschiedlichen Nationalitäten an, was die Identifizierung der unbekannten weiteren Verdächtigen erschwert. Ein Atemalkoholwert von 2,28 Promille weist auf eine erhebliche Trunkenheit des festgenommenen Mannes hin.

Kontext: Recent Polizeieinsätze in Gera

Dieser Vorfall folgte auf einen größeren Polizeieinsatz in Gera, der erst am Montag stattgefunden hatte. Bei jenem Vorfall wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt, und zwei Tatverdächtige kamen noch am Tatort in Gewahrsam. Gera ist mit rund 95.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Thüringens und liegt im Osten des Bundeslandes südlich von Leipzig. Die Sicherheitslage in der Hochschulstadt bleibt somit im Fokus der lokalen Behörden.