Französische Justiz ermittelt gegen Gérard Depardieu und Michel Houellebecq wegen gemeinsamer Vergewaltigung im Filmkontext. Anzeige erstattet 2018, Verfahren läuft.

Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 77-jährigen Schauspieler Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq eingeleitet. Der Verdacht lautet auf gemeinschaftliche Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe. Diese Entwicklungen basieren auf Berichten des Nachrichtensenders und Magazins Mediapart, die von informierten Kreisen bei der Nachrichtenagentur AFP bestätigt wurden. Die beiden Prominenten stehen im Fokus eines strafrechtlichen Verfahrens, das schwere Vorwürfe zum Inhalt hat.

Details zu den Vorwürfen und dem Tathergang

Eine Schauspielerin hatte im Mai 2025 offiziell Strafanzeige gegen die beiden Stars erstattet. Der Vorwurf betrifft Ereignisse, die sich während der Dreharbeiten zum Film Thalasso im Jahr 2018 ereignet haben sollen. Laut dem Drehbuch, das Mediapart auszugsweise veröffentlicht hat, war eine tänzerische Darbietung und Flirt mit den beiden Männern Teil der Szene. Die Schauspielerin macht Houellebecq und Depardieu jedoch schweren Sexismus und Gewalt vor.

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Sie behauptet, Michel Houellebecq habe sie auf ein Bett geworfen und festgehalten. Währenddessen habe Gérard Depardieu sie mit seinem Finger penetriert. Diese Handlungen geschehen laut ihren Angaben gegen ihren Willen und stellen keine vereinbarte Filmhandlung dar. Die Schauspielerin beschreibt den Vorfall als sexuellen Missbrauch, der weit über das hinausging, was im Skript vorgesehen war. Der Tathergang wird als brutal und demütigend geschildert.

Stellungnahmen der Parteien und weitere Angeklagte

Bisher haben weder Gérard Depardieu noch Michel Houellebecq öffentlich zu den Vorwürfen Stellung genommen. Es gilt in Frankreich und der gesamten EU weiterhin die Unschuldsvermutung für die Beschuldigten, bis eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt. Die Schauspielerin führt jedoch aus, dass beide Männer zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert gewesen seien. Dies habe ihre Handlungsfähigkeit und ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt, was die Schwere der Tat unterstreicht.

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Zusätzlich zu Depardieu und Houellebecq wird auch der Regisseur Guillaume Nicloux wegen Beihilfe zur Vergewaltigung und gemeinschaftlich begangener sexueller Übergriffe ermittelt. Die Schauspielerin gibt an, dass sie den beiden Männern zunächst mit einer Anzeige gedroht habe. Sie sei jedoch später durch die Aussicht auf gut bezahlte neue Verträge davon abgehalten worden, den Rechtsweg zu beschreiten. Diese Druckmittel sollen Teil der Dynamik zwischen den Beteiligten gewesen sein.

Psychologische Folgen und Motiv für die Klage

Die psychischen Folgen des Vorfalls sind erheblich und dokumentiert. Eine Psychologin hat der Beschwerdeführerin eine schwere Traumatisierung bescheinigt. Diese Diagnose untermauert die Glaubwürdigkeit der Schilderungen in den Augen der Ermittler und der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin litt lange Jahre unter den Folgen, doch die Angst vor beruflichen Repressalien hielt sie davon ab, öffentlich zu werden.

Der entscheidende Moment für die Einreichung der Klage trat im März 2025 ein. Als sich Gérard Depardieu wegen sexueller Missbrauchs bei Dreharbeiten zu einem anderen Film vor Gericht verantworten musste, fasste die Frau den Entschluss, doch noch rechtliche Schritte einzuleiten. Sie gab an, dass dieser Schritt auch dazu dienen sollte, andere Frauen zu ermutigen. Viele Opfer scheuen sich davor, das Wort zu ergreifen, und sie wollte durch ihr Beispiel Mut machen, den Kreislauf des Schweigens zu durchbrechen.

Rechtlicher Status und vergangene Verurteilungen

Der aktuelle Rechtsstreit überschneidet sich mit einem bereits bestehenden Verfahren gegen Gérard Depardieu. Erst am vergangenen Montag hat Depardieu seine Berufung in einem Verfahren zurückgezogen, das sexuelle Übergriffe während der Dreharbeiten zu Les volets verts im Jahr 2021 betraf. Diese Entscheidung führt dazu, dass die Verurteilung zu 18 Monaten Haft auf Bewährung nun rechtskräftig ist. Depardieu trägt somit bereits eine vorstrafenähnliche Belastung in seinem Lebenslauf.

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Am kommenden Donnerstag wird ein Gericht entscheiden, ob Gérard Depardieu wegen der Anklage der Vergewaltigung vor Gericht gestellt wird. Diese Entscheidung hängt von der Bewertung der Beweislage in der aktuellen Strafanzeige der Schauspielerin Charlotte Arnould ab. Das Verfahren ist ein weiterer Wendepunkt in der Karriere des einst beliebtesten und international bekanntesten Schauspielers Frankreichs. Er ist in mehr als 200 Filmen und Serien aufgetreten.

Kulturelle Bedeutung und historische Kontextualisierung

Gérard Depardieu gehört zu den wichtigsten Figuren der französischen Filmgeschichte. Seine Karriere umfasst Kultklassiker wie Die letzte Metro und Cyrano von Bergerac. Zudem war er in mehreren Asterix-Filmen in einer Hauptrolle zu sehen. Diese filmhistorische Bedeutung steht nun in scharfem Kontrast zu den schweren Vorwürfen der sexuellen Gewalt. Die Medienlandschaft in Frankreich reagiert auf die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit.

Die Kombination aus literarischem Schaffen und Schauspielerei macht die Verstrickung von Michel Houellebecq besonders bemerkenswert. Der Schriftsteller hat sich durch seine provokanten Texte einen Namen gemacht. Die aktuellen Vorwürfe werfen jedoch ein komplett neues Licht auf seine Persönlichkeit und sein Handeln im Berufsalltag. Die Justiz muss nun die Glaubwürdigkeit der Zeugin gegen die Positionen der beiden renommierten Künstler abwägen. Die Ermittlungen werden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.