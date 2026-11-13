Gérard Depardieu verurteilt: 18 Monate Haft wegen sexueller Belästigung

Das Strafgericht in Paris verurteilt Gérard Depardieu wegen sexueller Belästigung zu einer Bewährungsstrafe. Der Schauspieler legt Berufung ein.

Das Strafgericht in Paris hat den siebenundsiebzigjährigen französischen Schauspieler Gérard Depardieu wegen sexueller Belästigung verurteilt. Die Richter verhängten eine Haftstrafe von achtzehn Monaten, die vollständig zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zugleich ordnete das Gericht an, den Namen des Darstellers in das französische Register für Sexualstraftäter aufzunehmen. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen juristischen Schritt in einer langjährigen Kontroverse, die die Filmikone nun stark belastet.

Die Verurteilung basiert auf den Vorwürfen zweier Frauen, die bei den Dreharbeiten zum Film "Die grünen Fensterläden" im Jahr zwei thousand und einundzwanzig in den Fokus gerieten. Eine der Klägerinnen arbeitete als Ausstatterin, die andere als Regieassistentin. Beide beschuldigten Depardieu, sie bei den Dreharbeiten obszön angesprochen und auf unangemessene Weise berührt zu haben. Die Staatsanwaltschaft stuft die vorgebrachten Übergriffe als vorsätzlich ein, da den Klägerinnen zufolge der Schauspieler sie an Brust und Gesäß gegriffen habe.

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Reaktion des Angeklagten und geplante Berufung

Gérard Depardieu war bei der Verkündung des Urteils nicht persönlich anwesend und hatte die Vorwürfe zuvor kategorisch bestritten. Sein Rechtsanwalt Jérémie Assous erklärte nach dem Prozess, dass sein Mandant gegen das Urteil vorgehen werde. Assous bestätigte, dass Gérard Depardieu Berufung einlegen wird, da die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist. Der Anwalt warb frühzeitig um die Einstellung des Verfahrens und sprach von erfundenen Anschuldigungen. Er warf der Staatsanwaltschaft vor, entlastende Zeugen systematisch ignoriert zu haben.

Während des über dreistündigen Plädoyers griff Jérémie Assous die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen an. Er stellte deren finanzielle Interessen in den Vordergrund und präsentierte zahlreiche Entlastungszeugen aus dem Umfeld von Gérard Depardieu. Der Anwalt betonte, dass er wolle, dass der "Alptraum" für seinen Mandanten endet. Er beschrieb die Situation als eine Hölle, in die der Schauspieler geworfen worden sei, und forderte die Beendigung dieses Zustands. Die Anwälte der Klägerinnen hatten jedoch dargelegt, dass die Handlungen klar als sexuelle Belästigung zu werten seien.

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Verteidigung und Selbstwahrnehmung der Filmikone

Im Gerichtssaal hatte sich Gérard Depardieu selbst als "menschlich, aber oft unbeholfen" beschrieben. Seine grobe Art sei fester Bestandteil seiner Persönlichkeit, bedeute jedoch nicht, dass er Frauen gegenüber übergriffig sei. Der Schauspieler gab zwar zu, die Ausstatterin an den Hüften berührt zu haben, betonte jedoch, dies sei nicht sexuell motiviert gewesen. Er vertrat die Auffassung, dass es einen klaren Unterschied zwischen Derbheit und Vulgärität gäbe. Dass seine Äußerungen als sexistisch wahrgenommen würden, wies er als Frage des gesellschaftlichen Wandels zurück.

Depardieu argumentierte, dass jede Epoche ihre eigene Vulgärität, ihre eigene Sprache und ihren eigenen Slang habe. Dennoch räumte er ein, dass er mit seinen Worten manchmal über das Ziel hinausschieße. Er nannte seine Aussagen "Schweinereien", bezeichnete sie aber als provozierende Worte, die niemals verletzen sollten. Trotz der massiven Vorwürfe zeigte sich Gérard Depardieu bei der Urteilsverkündung uneinsichtig in Bezug auf seine Wortwahl. Er bestand darauf, dass seine Art des Auftretens missverstanden werde.

Zukünftige Prozesse und Auswirkungen auf die Karriere

Dieser Fall ist der erste vor Gericht, der sich direkt auf Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone bezieht. Bereits seit Jahren häufen sich ähnliche Anschuldigungen, von denen einige anonym vorgebracht wurden. Nicht alle Fälle landeten bisher bei der Justiz, doch die aktuelle Verurteilung hat das Verfahren eingeleitet. Ein weiterer potenzieller Prozess droht Gérard Depardieu aufgrund des Verdachts auf Vergewaltigung nach der Klage der Schauspielerin Charlotte Arnould. Auch diese Vorwürfe bestreitet der Schauspieler vollständig.

Der preisgekrönte Darsteller hat in mehr als zweihundert Filmen mitgewirkt, wobei viele seiner Werke zu Klassikern des Kinos avancierten. Zu seinen bekanntesten Rollen gehören "Cyrano von Bergerac" und "Die letzte Metro". Aufgrund der Vielzahl an Anschuldigungen sowie missbilligender Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zu einer äußerst umstrittenen Figur geworden. Die rechtlichen Konsequenzen könnten seine zukünftigen Projekte in der Filmindustrie nachhaltig beeinflussen und das öffentliche Image des Stars nachhaltig verändern.