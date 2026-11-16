Gérard Depardieu hat sein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs akzeptiert. Die Berufung wurde zurückgezogen, das Urteil von 18 Monaten Haft auf Bewährung ist nun bindend.

Die rechtliche Auseinandersetzung um den französischen Schauspieler Gérard Depardieu hat eine entscheidende Wende erfahren. Der 77-jährige Star hat seinen Berufung sprozess gegen das erstinstanzliche Urteil formell zurückgezogen. Damit ist das Urteil rechtskräftig, obwohl ursprünglich fünf Verhandlungstage für die Berufung sverhandlung vorgesehen waren. Die französische Justiz hatte die Termine bereits reserviert, doch kurz vor Beginn des Prozesses gaben Depardieus Anwälte den Rückzug bekannt. Dies geschah selbst dann, als verstörende Videos aus dem Jahr 2011 öffentlich wurden.

Absage der Berufung und formelle Bestätigung

Gérard Depardieu selbst war nicht vor dem Gericht in Paris erschienen. Stattdessen ließ er durch seinen Anwalt einen Brief verlesen, der eine überraschende Wendung in der Haltung des Schauspielers darstellt. In diesem Dokument äußerte er sich zur Entscheidung der Justiz und bekannte sich zu seinem Schuldspruch. Er akzeptierte die Verurteilung und stellte klar, dass er hinter diesem Schritt steht. Diese formelle Bestätigung wurde am Montag vor dem Pariser Gericht protokolliert. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag, dem 13. November, noch bestätigt, dass keine offizielle Mitteilung über einen Prozessabbruch vorlag.

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Veröffentlichung der Videoaufzeichnungen

Der Zeitpunkt des Verzichts ist hochbrisant, da erst Tage zuvor schockierende Aufnahmen aus dem Jahr 2011 an die Öffentlichkeit gelangten. Die Nachrichtenportale Mediapart und Le Média veröffentlichten Clips vom Filmset der Komödie "Turf". Die Aufzeichnungen zeigen Depardieu, der damals 62 Jahre alt war, wie er eine damals 22-jährige Statistin am Oberschenkel berührt. Die Videos wurden erst jetzt veröffentlicht, weil das Opfer Zeit benötigte. Eine Journalistin erklärte, dass die Veröffentlichung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgte, obwohl sie bereits seit zwei Jahren von der Existenz der Beweise wusste.

Entschuldigung und Eingeständnis des Verhaltens

Im Brief legte Gérard Depardieu dar, dass er sich lange hinter Provokationen und obszönen Bemerkungen versteckt habe. Er räumte ein, dass seine Worte und bestimmten Gesten Folgen hatten. Er bat alle Personen, die unter seinem Verhalten gelitten haben könnten, um eine tiefe und aufrichtige Entschuldigung. Dies stellt eine deutliche Abkehr von seiner bisherigen Haltung dar, da er vor Gericht jede Schuld vehement bestritten hatte. Die Enthüllung der Videos löste eine Reaktion aus, die über die rein juristische Ebene hinausging. Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs wird nun als abgeschlossen betrachtet.

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Reaktion der Opfer und Konsequenzen

Amélie, eine 54-jährige Kostümbildnerin und eine der Klägerinnen, äußerte Erleichterung über die Entwicklung. Sie betonte, dass nun offiziell sei, was in der Branche bekannt war: Gérard Depardieu ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Für sie bedeutet dies, dass sie endlich wieder in ihren Beruf zurückkehren kann. Jahrelang hatte sie auf einer schwarzen Liste gestanden. Die Situation im Filmmilieu habe sie lange belastet. Das Ende des Rechtsstreits erlaubt ihr nun den Neustart ohne das Schattenurteil des laufenden Verfahrens.

Details des Urteils und weitere Verfahren

Das nun rechtskräftige Urteil sieht 18 Monate Haft auf Bewährung vor. Zudem muss sich Gérard Depardieu ins französische Register der Sexualstraftäter eintragen lassen. Eine finanzielle Komponente des Urteils umfasst 31.540 Euro, die als Entschädigungen und Kosten für die Opfer geleistet werden müssen. Er ist zudem verpflichtet, seine Wohnadresse regelmäßig zu bestätigen. Bei Umzügen hat er diese innerhalb von 15 Tagen zu melden. Verstöße gegen diese Auflagen können mit bis zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 30.000 Euro geahndet werden. Juristisch ist der Fall jedoch noch nicht vollständig beendet. Die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft Gérard Depardieu in einem separaten Verfahren Vergewaltigung vor. Er bestreitet auch diese neuen Vorwürfe.