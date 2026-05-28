Gerd vom Bruch verstorben: ehemaliger Trainer von Borussia Mönchengladbach leaves behind a legacy

Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach, Gerd vom Bruch, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Vom Bruch war von 1987 bis 1992 als Co-Trainer und Cheftrainer bei den Fohlen tätig und konnte in seiner Zeit als Cheftrainer den Abstieg verhindern. Nach seiner aktiven Zeit als Trainer arbeitete er erfolgreich als Spielerberater und blieb dem Verein verbunden.

Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach , Gerd vom Bruch, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Vom Bruch war von 1987 bis 1992 als Co-Trainer und Cheftrainer bei den Fohlen tätig.

In seiner Zeit als Cheftrainer übernahm er das Team in einer schwierigen Situation und konnte den Abstieg in der Saison 1989/90 verhindern. Obwohl er später in der Saison 1991/92 entlassen wurde, blieb er dem Verein verbunden und war auch nach seiner Trainerkarriere ein regelmäßiger Besucher im Borussia-Park. Nach seiner aktiven Zeit als Trainer arbeitete vom Bruch erfolgreich als Spielerberater und gründete die Agentur 'Coaches and more'. Zu seinen bekanntesten Klienten gehörten Marcell Jansen, Marc-André ter Stegen und Christoph Kramer.

Gerd vom Bruch wird als eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach in Erinnerung bleiben





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