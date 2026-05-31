Gerd Weber, ein ehemaliger Weltklasse-Mittelfelder und Dynamo Dresden-Legende, feiert seinen 70. Geburtstag. Weber wurde fünf Jahre später in die Knast gesteckt, weil er angeblich eine Republikflucht geplant hatte.

Dynamo Dresden steht für Titel, Triumphe und große Karrieren. Eine davon machte die Stasi auf brutale Art und Weise kaputt – die von Gerd Weber .

Am Sonntag feiert der einstige Weltklasse-Mittelfeldmann seinen 70. Geburtstag. Weber hatte beim FSV Lok Dresden mit dem Fußballspielen begonnen, ehe er im Alter von 14 Jahren zur SGD delegiert wurde. Dort feierte er bereits als 17-Jähriger sein Debüt für die erste Mannschaft.

Insgesamt bestritt er 216 Pflichtspiele für Dynamo Dresden und wurde gemeinsam mit den Dynamo-Legenden, Reinhard Häfner, Dieter Riedel, Gert Heidler und Hartmut Schade in Montreal Olympiasieger mit der DDR. Sammelte Ruhm für das Land, dessen autoritäres und totalitäres Regime ihn fünf Jahre später in den Knast steckte – und damit im Alter von nur 24 Jahren seine Karriere brutal beendete.

Weber, der 1975 selbst als IM angeworben worden war, wurde im Januar 1981 zusammen mit Peter Kotte und Matthias Müller kurz vor dem Einstieg in ein Flugzeug zu einer Südamerikatournee mit der DDR-Auswahl verhaftet. Die Stasi hatte von einer angeblich geplanten Republikflucht Wind bekommen. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, von denen er elf Monate absitzen musste. Das Fußballspielen wurde ihm verboten, auch sein Sportstudium musste er ohne Abschluss abbrechen.

Im Sommer 1989 gelang ihm die Flucht über Ungarn in den Westen. Dort ließ er sich zum Industriekaufmann ausbilden und arbeitete anschließend als Kfz-Sachverständiger.

"Noch immer läuft mir eine Gänsehaut den Rücken herunter, wenn mir diese Geschichte in den Kopf kommt", so Dynamo-Präsident Ronny Rehn. "Ich habe Hochachtung vor Gerd Weber. Dafür, wie er mit dieser unerträglichen Situation umgegangen ist und sein Leben nach dieser Ungerechtigkeit neu ausgerichtet hat. Obwohl er viel zu kurz für unsere SGD spielen durfte, wird er für immer eine Vereinslegende bleiben.

" Seinen Ehrentag will der Ex-Nationalspieler im kleinen Familienkreis in einem Wellness-Hotel im Schwarzwald feiern. Mit Frau, Tochter, Schwiegersohn und den beiden Enkeln.

"Irgendwann muss der Deckel drauf sein. Ich schaue jetzt nach vorn. Jeder Gedanke, der zurückgeht, ist ein vertaner Gedanke. Man kann eh nichts mehr besser machen", sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur





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