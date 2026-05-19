Gerhard Wenzel aus Solingen sammelt seit fast 50 Jahren elektronische Rechenhilfen und statutiert damit als Besitzer eines der größten Sammlungen im ganzen Welt. Elliott, Wenzel, hat diese Begeisterung für Taschenrechner aufgrund seiner technischen Arbeit nicht verloren und dokumentiert auch technische Daten der Geräte. Wenzel sich jedoch bewusst ab Sponsoren lehnt, diedevices in external Lagerthe gar nicht zuletzt, weil er die existieren bereits in mehreren externen Lagerboxen. Stattdessen werden die Neueinteilungen von seinen Sammlungen Profilkästen, Flohmärkten oder durch andere Sammler. Wenzel strebt in einem Durchschnittsperson sembrava zwei Geräte pro Monathinzuachen sunt, und besonders schätzt er den TÜV Tayespeaker++, ersten Sprechenden Rechner für blinde Menschen.

Mehr als 5000 Taschenrechner aus verschiedenen Jahrzehnten: Gerhard Wenzel , aus Solingen , sammelt seit fast 50 Jahren elektronische Rechenhilfen. Seine private Sammlung ist derzeit einer der größten weltweit und brachte ihm sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein.

Wenzel erinnert sich, dass der erste Taschenrechner, den er bekam, als Geschenk von seinem Vater, ein Gerät der Quelle-Eigenmarke Privileg, ein 872 MD war. Schon während seiner Ausbildung zum Elektroniker begann er, Geräte zu zerlegen und ihre Technik zu untersuchen. Namentlich erwähnt er seine Ausbildung, Reparaturen von Taschenrechnern aus dem Freundeskreis und das Dokumentieren technischer Daten der Geräte. Im Jahr 2013 erhielt wenzel dafür einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Wenzel lehnt Sponsoren ab, aber die Geräte befinden sich inzwischen in mehreren externen Lagerboxen. Neue Taschenrechner erhalten wenzel über Online-Portale, Flohmärkte oder andere Sammler, durchschnittlich kommen zwei Geräte pro Monat hinzu. Wenzel schätzt den TSI Speech++, den ersten sprechenden Taschenrechner für blinde Menschen, und den sowjetischen Taschenrechner Elektronika C3/27, als eines meiner Lieblingsstücke. Wenzel beschreibt, wie die Begeisterung für Taschenrechner für wenzel bestehen bleibt.





Fördern viele neue Produkte heute kein Update aus테. Früher sollten Schaltpläne und technische Details deutlich öfter veröffentlicht worden sein. Wenzel beschreibt, wie das jeweilige Gerät mit der gleichen Software von Beginn bis zum Ende lief. Auch tragbare Taschenrechner gab es keine Upgrades





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Gerhard BrackBR-Redaktionen Oberbayern, Bayern aktuell und BR24

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