Gerhart Baum, ein einflussreicher Politiker der FDP und langjähriger Verfechter von Freiheit, Bürgerrechten und Demokratie, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Baum wurde von vielen als großer Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten gewürdigt. FDP-Chef Christian Lindner betonte: „Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren. Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat.“ Die FDP sei Baum zu großem Dank verpflichtet. „Sein Rat und sein kritischer Blick werden uns fehlen“, sagte der FDP-Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments, Johannes Vogel, gegenüber dem SPIEGEL.

Gerhart Baum , ein einflussreicher Politik er der FDP und langjähriger Verfechter von Freiheit , Bürgerrechte n und Demokratie , ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Dies bestätigten sowohl die FDP als auch seine Anwälte. Baum repräsentierte über Jahrzehnte den linksliberalen Flügel der FDP und hielt sich stets öffentlich kritisch, wenn er den Eindruck hatte, dass die FDP zu stark in neoliberale Richtung abdriftete.

Baum wurde von vielen als großer Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten gewürdigt. FDP-Chef Christian Lindner betonte: „Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren. Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat.“ Die FDP sei Baum zu großem Dank verpflichtet. „Sein Rat und sein kritischer Blick werden uns fehlen“, sagte der FDP-Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments, Johannes Vogel, gegenüber dem SPIEGEL. Vogel charakterisierte Baum als „klugen Denker, großen Streiter für die Bürgerrechte, unbequemen Impulsgeber, hartnäckigen Diskutant, der seine Partei und seine Parteifreunde bis zum Äußersten reizen konnte. Niemand von uns blieb verschont. Trotzdem bildete er einen wichtigen Pol im breiten Spektrum des Liberalismus. Möge er in Frieden ruhen.“ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete Baum als „unbeugsamen Streiter für die liberale Demokratie“. „Sein Engagement für die Grundrechte und seine Überzeugung, dass Freiheit und Sicherheit kein Widerspruch sein dürfen, sind Vermächtnisse, die uns weiterhin leiten werden.“ Die Dresdner Bürgermeisterin Petra Hilbrandt (CDU) würdigte Baum als „großen Dresdner“. Dresden habe nun die Aufgabe, sein Andenken zu bewahren, betonte die Politikerin. „Nur wenige Politiker seiner Generation genossen ein so hohes Ansehen in unserem Land“, erklärte Hilbrandt





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gerhart Baum FDP Politiker Verstorben Demokratie Bürgerrechte Freiheit Liberalismus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerhart Baum, sozialliberaler FDP-Politiker und ehemaliger Bundesinnenminister, gestorbenDer deutsche FDP-Politiker Gerhart Baum, bekannt für seinen sozialliberalen Flügel und seine Rolle als Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Baum setzte sich unermüdlich für Bürgerrechte und liberale Werte ein und prägte die deutsche Politik über Jahrzehnte hinweg.

Weiterlesen »

FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot – ehemaliger Innenminister wurde 92 Jahre altDer frühere Bundesinnenminister und FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren, wie ein Sprecher der Bundespartei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die ARD berichtet.

Weiterlesen »

Ehemaliger FDP-Politiker und Bundesinnenminister Gerhart Baum gestorbenGerhart Baum, der als linksliberal in der FDP bekannt war und unter Helmut Schmidt Innenminister war, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Weiterlesen »

Gerhart Baum, Ex-Innenminister und FDP-Politiker, gestorbenGerhart Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und FDP-Politiker, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Baum war bekannt für seine linksliberale Haltung und setzte sich stets für Freiheit, Bürgerrechte und Demokratie ein.

Weiterlesen »

Gerhart Baum, FDP-Politiker und Bundesinnenminister, gestorbenDer frühere Bundesinnenminister und FDP-Politiker Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Baum war über Jahrzehnte für den linksliberalen Flügel der FDP tätig und setzte sich stets für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie ein.

Weiterlesen »

Gerhart Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und FDP-Politiker, gestorbenGerhart Baum, ein prominenter Vertreter des linksliberalen Flügels der FDP, verstarb im Alter von 92 Jahren. Baum war bekannt für seinen Einsatz für Freiheit und Bürgerrechte und seine kritische Haltung gegenüber neoliberalen Tendenzen in der FDP. Seine politische Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte, und er prägte den Diskurs im deutschen Liberalismus nachhaltig.

Weiterlesen »